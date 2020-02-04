В шелках и среди простыней: Вика из НеАгелов завела сеть пикантными постельными фото

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы рагулярно радует поклонников снимками с Мальдивских островов. Правда, фото были сделанные некоторое время назад впериод зимнего отпуска певицы, а сейчас она вместе с коллегой о дуэту Славой Каминской вновь вернулась к насыщенному рабочему графику. Вика на месяц исчезла из соцсетей и устроила себе диджитал-детокс, наслаждаясь сладкими моментами в райскомместе и не овлекаясь на внешние "раздражители". Теперь же она буквально завалила сеть красочными снимками, среди которых немало фото в купальнике.

Артистка решила разбавить пляжный контент пикатным фотосетом из номера. Вика расположилась на постели и позировала в коротенком шелковом пеньюаре с кружевом в окружении забавных "слоников" из полотенец.

"Говорят, в этом году зимы уже не будет. Откровенно говоря, я и не сильно расстроилась. А вы скучаете за морозом и снегом? Или вам пришлась по душе такая "европейская зима"?" - поинтересовалась она.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Подписчики Вики стали делиться своим мнением, и оказалось, что большинству нравится мягкая и теплая погода за окном, но напомнили, что причина тому - неизбежно надвигающееся глобальное потепление. Не обошлось и без комплиментов для соблазнительной звезды.

Ангелочек

Красотуля

Вы красотка, Викуля!

Классная, обалденная зима! Вика красавица!

Снега хотелось на новый год и все! Какая Вы классная!

Такая милая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Вика из НеАнгелов показала обольстительный курортный лук в прозрачном платье с деликатным кружевом. Девушка позирует на фоне бескрайнего океана без грамма косметики на лице.