Мой шеф-повар: Катя Осадчая похвасталась кулинарными талантами Горбунова

Катя Осадча и Юрий Горбунов практически все время проводят в загородном доме. С послаблением карантинных мер они стали чаще выезжать по рабочим вопросам , но все так же любят проводить досуг на свежем воздухе. Кроме того, ведущие вместе готовят, а потом наслаждаются совместной трапезой. В Instastories теледива показала мужа "в деле", который готтовил вкусный ужин на решетке.

Юрий стоит на летней кухне около мощеной кирпичом печки на дровах. На нем - джинсы и свитер.

"Мой шеф-повар", - гордо подписала кадр Катя. Юрий же на своей страничке показал, что именно он готовит на семейный ужин. Оказалось, это деликатесное блюдо – перепела. Юрий поправляет угли кочергой и на решетке готовит птицу.

Фото: Юрий Горбунов ( instagram.com/kosadcha)

"Суботнє барбекю вже скоро буде готове! Перепілки style!" - подписал снимок ведущий.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники шоумена сразу же стали просить у него рецепт блюда и поинтересовались, чем в это время занимается Катя.

А де ж Катюша?! Звикла Вас бачити разом коли куховарите

Ммм. Як смачно

Добрих вихiдних!

А рецепт?

Скриншот комментариев

Также ведущий совершил прогулку вдоль наполненного бассейна и посетовал на то, что в последний день весны погода вовсе не радует теплом.

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала свой карантинный образ для программы "Светская жизнь". Она надела элегантный и оригинальный бежевый костюм от украинского бренда the Coat и маску в тон, а также не забыла о фирменной шляпке.