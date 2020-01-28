Шарлиз Терон, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Рене Зеллвегер и другие на торжественной встрече номинантов "Оскара"

Шарлиз Терон, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Рене Зеллвегер… Этих звезд объединяет не только талант и мировая популярность, но и номинация на одну из статуэток "Оскара" 2020. Поэтому они все чаще появляются на различных ивентах и мероприятиях, устроенных в преддверии главной кинопремии. До нее, к слову, осталось совсем мало – 9 февраля миру объявят имена счастливчиков. И пока они не названы, звезды стараются по полной насладиться вполне заслуженной славой самых выдающихся актеров года.

Гости торжественного ивента (фото: instagram.com/theacademy; facebook.com/TheAcademy)

Вчера, 27 января, в голливудском Ray Dolby Ballroom состоялся торжественный завтрак в честь номинантов премии. Здесь собрались актеры, режиссеры и другие выдающиеся личности из киноиндустрии. На красной дорожке появились уже упомянутые Шарлиз Терон, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, а также Лора Дерн, Грета Гервиг, Роберт Де Ниро и другие звезды первой величины. Само мероприятие началось с почтения памяти трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта и его дочери. Напомним, легендарный спортсмен в 2018-м году удостоился статуэтки "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Коби Брайант (фото: instagram.com/theacademy)

Интересно, что большинство знаменитостей выдержали классический дресс-код в черно-белой цветовой гамме. Посланница Dior Шарлиз Терон пришла в длинной юбке с поясом на талии и белоснежной блузе, которые дополнила изысканными босоножками, клатчем и колье. Рене Зеллвегер выбрала укороченные брюки и белую блузу, на которую накинула пиджак. На ноги она обула классические лодочки с переплетами. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо отдали предпочтение безупречным костюмам. А вот Квентин Тарантино не стал ломать голову над нарядом, отправившись на завтрак в весьма специфическом облике. Он надел темно-синие брюки и черную рубашку с желтыми элементами. Что ж, для "Оскара" звезды наверняка подготовят что-то более грандиозное, а пока оцениваем образы с прошедшего ивента.

Звездные гости ивента (фото: instagram.com/theacademy; facebook.com/TheAcademy)