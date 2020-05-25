С шариками и в пижаме: Маша Ефросинина отмечает день рождения на карантине

Маша Ефросинина на днях поразила поклонников сменой имиджа - ведущая призналась, что ей захотелось перемен, так что она сменила прическу. Звезда укоротила волосы и отрезала челку - и по словам артистки, стала просто-таки летать от легкости! Несмотря на некоторые послабления, в Украине все еще продолжается карантин, так что день рождения Маши также выпал в этот период - 25 мая ей исполнился 41 год.

Позитивная звезда не стала унывать и показала в сети свой очаровательный праздничный лук на самоизоляции. На фото именинница запечатлена в пижаме, состоящей из белых штанов и красного халатика. На ее лице нет макияжа, зато есть забавный праздничный колпак на голове.

У ног Маши стоит большой букет красных роз, а в руках она держит охапку воздушных шариков в бело-фиолетовых тонах.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Судя по счастливой улыбке, ведущая вполне довольна таким раскладом.

"Прелесть возраста в том, что многие вещи, раздражавшие тебя на протяжении жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями... Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет. Правда же это таааак мило?" - поделилась счастливая именинница.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники согласились с Машей и засыпали ее поздравлениями с днем рождения и теплыми пожеланиями.

Мой тоже кривоглазый! Как я вас понимаю

С Днём Рождения Вас Машенька! Вы супер - вумен!

С Днём Рождения)))Всего наилучшего

С днём рождения...успехов во всём

З днем народження

В этом плане все мужья одинаковы. С Днем рождения！

С днём рождения! Марийка вы прекрасны! Спасибо вселенной, что вы есть у нас и в нашей стране

Поздравляю,Маша! Вы прекрасны даже на этих не красивых фото. И являетесь примером для многих женщин! Когда я выросту, я буду как вы

С Днем Рождения! Такие живые фото лучше постановочных!!!! Муж молодец!

с днём варенья, Маша (...думаю ваш муж хотел, чтобы вы были как в жизни: такой же веселей и настоящей)

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина без макияжа показала свою "курносую наклейку" - очаровательного сыночка Сашу.