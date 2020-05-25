С шариками и в пижаме: Маша Ефросинина отмечает день рождения на карантине

Именинница показала милые праздничные фото и назвала главный недостаток мужа
Маша Ефросинина на днях поразила поклонников сменой имиджа - ведущая призналась, что ей захотелось перемен, так что она сменила прическу. Звезда укоротила волосы и отрезала челку - и по словам артистки, стала просто-таки летать от легкости! Несмотря на некоторые послабления, в Украине все еще продолжается карантин, так что день рождения Маши также выпал в этот период - 25 мая ей исполнился 41 год.
Позитивная звезда не стала унывать и показала в сети свой очаровательный праздничный лук на самоизоляции. На фото именинница запечатлена в пижаме, состоящей из белых штанов и красного халатика. На ее лице нет макияжа, зато есть забавный праздничный колпак на голове.
У ног Маши стоит большой букет красных роз, а в руках она держит охапку воздушных шариков в бело-фиолетовых тонах.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Судя по счастливой улыбке, ведущая вполне довольна таким раскладом.
"Прелесть возраста в том, что многие вещи, раздражавшие тебя на протяжении жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями... Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет. Правда же это таааак мило?" - поделилась счастливая именинница.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники согласились с Машей и засыпали ее поздравлениями с днем рождения и теплыми пожеланиями.
Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина без макияжа показала свою "курносую наклейку" - очаровательного сыночка Сашу.
Автор: Марина Настевич