Я шарашу: Каменских призналась, как изменились ее формы на карантине

Настя Каменских продолжает делится своими достижениями на карантине. Домашняя самоизоляция пошла украинской исполнительнице только на пользу. За месяц карантина Настя успела записать серию онлайн-тренировок, запустить свой мотивационный марафон “Жизнь в стиле NK”, а также похудеть! Обо всех этих достижениях супруга Потапа рассказала в прямом эфире радиостанции “Люкс ФМ”. Певица поделилась своим режимом дня, а также секретами домашнего ухода и питания.

Так, исполнительница похвасталась, что на карантине ей удалось похудеть на 1,5 килограмма!

“Я конечно шарашу… Помимо того, что делаю прямые эфиры, я еще и сама занималась спортом в другие дни. Держите свое тело в тонусе и это помогает контролировать все процессы и т.д.”, — делится секретами похудения Настя.

“Что действительно помогает быть в хорошем настроении и хорошо выглядеть — это питание и спорт. Вот если даже утром, ты делаешь зарядку, и не едите плохую еду — 100% результат на лицо”, — мотивирует Каменских.

Кстати, во время карантина Настя взялась готовить каждый день!

“Мы немножко больше позволяем себе на карантине, потому что можешь делать еду “с пылу с жару”. Все вкусненькое. На завтрак я ем либо овсянку, либо йогурт… На обед может быть киноа, гречка либо дикий рис. На прошлой неделе у нас даже была паста с твердых сортов, с оливковым маслом. У мня 30 грамм на обед, у Леши — 70 грамм. Все должно быть четко, взвешенно. Я ужинаю два раза. В 16:00 — это белок и салат. А в 19:00 классно есть творог 5% жирности, чаем запиваю”, — рассказала о своем режиме Настя.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Настя рассказала, как ухаживает за собой в период карантина. Исполнительница, как и многие другие, столкнулась с особенно распространенной сегодня проблемой — снятие гель-лака в домашних условиях. Однако Настя сумела сама снять “шеллак”. И отныне делает маникюр самостоятельно.

“Так часто задавали вопрос “что бы вы взяли с собой на необитаемый остров”... Маникюрщицу я бы взяла с собой, — смеется Настя. — Я бы могла жить без всего на свете. Но без маникюра невозможно!

“Сама это все сделала. У меня есть дома скромная шкатулочка принадлежностей для маникюра. Я сама сняла шеллак. Это было путешествие в три часа. Ногти выглядят неплохо, но вблизи я не покажу”, — смеется Настя.

После снятия Каменских нанесла прозрачный лак на ноготки. Певица призналась, что отвыкла от этого. Особенно к тому, как долго высыхает лак на ногтях.

По словам Насти, первым делом, что она сделает после карантина, — побежит по салонам приводить себя в порядок.

Напомним, ранее Настя Каменских рассекретила особую гимнастику для гармонии и тонуса.