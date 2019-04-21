"Шалунья": Леся Никитюк показала пикантное "постельное" фото

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая пленила сеть длинными ногами

Леся Никитюк умеет с юмором подходить к любому делу. Она знает, как заставить поклонников улыбаться, ограничившись лишь остроумной надписью к фото. Фаны обожают Лесю за ее искрометные шутки, но не упускают возможности похвалить эффектную внешность шоувумен. А она, в свою очередь, любит время от времени их дразнить пикантными снимками. Так, ведущая опубликовала весьма откровенное фото на странице в Instagram.

Леди Ле позирует на кровати в белой рубашке оверсайз. Одно плечо кокетливо оголено, а нескромно расстегнутые пуговицы дают возможность полюбоваться экстремальным декольте. И, конечно же, невозможно не обратить внимание на бесконечные стройные ноги шоувумен. Яркий макияж и игривая прическа в виде двух аккуратно собранных пучков - и чувственный, соблазнительный образ роковой красотки завершен!

"С добрым утром", - лаконично подписала пикантный кадр Леся, дразня своих подписчиков, и их реакция не заставила себя долго ждать.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Традиционно теледиву одарили множеством комплиментов, уделив особое внимание ее точеной фигуре и длинным ногам.

"Зачіска личить. Така грайлива та зваблива", "Красотка", "Леська, ти чудо!", "Ух ты, какая прикольная!", "Ото ножки! В кадр не помещаются!", "Как кошечка", "Леся ты такая классная и красивая девчонка!", "Прекрасна!", "Шалунья", "Самая красивая в мире женщина", "Ну просто чарівна", - писали восхищенные поклонники.

Напомним, что Леся Никитюк впечатлила образом "шальной императрицы", примерив высокий "королевский" парик.

Ранее Леся Никитюк подразнила поклонников откровенным декольте, показав свой поход к косметологу.

Кстати, Леся Никитюк в нежном образе засветила грудь на камеру во время стильной фотосессии.