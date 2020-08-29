Шальная императрица: Наталья Могилевская сверкнула пышным бюстом в ярком наряде

Наталья Могилевская не так давно сменила цвет волос и стала обворожительной блондинкой. Поклонники не устают восхищаться новым имиджем звезды и отмечают, что она стала более женственной и романтичной, да и она сама очень довольна переменами. На новых фото в своем Instagram певица показала, как она провела последнюю пятницу этого лета.

Артистка решила посидеть на террасе с красивым видом, наслаждаясь бокалом шампанского. Для выхода в свет Наталья выбрала элегантный и яркий наряд - шелковый белый топ с откровенным декольте и оранжевый брючный костюм.

Эффектный лук она дополнила белыми кроссовками, волосы оставила распущенными, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Наталья Могилевская восхитила ярким луком в оранжевом брючном костюме и белом топе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"1-2-3 выбирайте! Мне, конечно, 3 - это же последняя ПЯТНИЦА Летааааа!!!" - подписала кадры Могилевская.

Фанаты не остались равнодушными и засыпали певицу восхищенными отзывами.

2. ти чарівна

Какая Вы красивая!)

Как всегда прелестна

Шальная императрица

Всі просто вогонь

Краса )

Красоту ни чем не испортить, все

Новый стиль ,яркие эмоции

Наталочка! Ты как всегда неотразимая. Ты прелесть. Обожаю тебя

Красотка. Просто женщина - легенда!!!

А Наталья все молодеет... Ну как так можно?? Любовь??

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Наталья Могилевская поделилась своими сокровенными фантазиями о романтике с любимым.

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