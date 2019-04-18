Шальная императрица: Леся Никитюк удивила "королевским" образом

Популярная телеведущая и шовумен Леся Никитюк обладает исключительным чувством юмора. Именно за эту отличительную черту ее так любят многочисленные поклонники. Леся умеет искрометно пошутить, но и сама не боится казаться смешной. Так, звезда опубликовала на Instagram-странице снимок в неординарном образе – поистине королевский лук она сопроводила оригинальной подписью.

Леся красуется в высоком белоснежном парике, подобном тем, которые носили придворные дамы, бордовом камзоле-корсете с открытыми плечами и зоной декольте и несколькими изящными цепочками и элегантными нитками бус на шее. И если на первом снимке она кокетничает на камеру, то на втором - полностью вошла в образ и выглядит величественно и роскошно.

Судя по царящему вокруг антуражу, ведущая находилась на съемочной площадке в окружении переносных столиков-боксов с косметикой и принадлежностей для грима.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Третя ночі... Караоке. Угадайте песню", - с юмором подписала она свою "королевскую" фотосессию, намекая на абсолютный хит Ирины Аллегровой – "Шальная императрица".

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Конечно же, поклонники шутку поняли и сразу написали название композиции, а также оставили для Леди Ле массу комплиментов.

"Такая хорошенькая", "Очень красивая", "Королева ночи", "Гуляй шальная императрица!", "Императрица, богиня... Просто классная Леся", "Богыня- царыця", "Прям королевна", "Третя ночі - королева точно!", "Ух, какая!", "Леся, Ви неймовірна, позитивна, харизматична!" - писали комментаторы.

Ране Леся Никитюк похвасталась пикантным декольте во время посещения косметолога и продемонстировала нежный воздушный образ в розовых тонах.

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала плоский животик, похваставшись результатами похудения. Хоть теледива неравнодушна к вкусной еде, она придерживается диеты и занимается спортом.

Кстати, Леся Никитюк предстала перед фанами в нежном образе, показав роскошную зону декольте.