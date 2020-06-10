Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула "бесконечными" ногами

Леся Никитюк известна своим ярким чувством юмора, за что многие ее и любят. Даже "гламурные" снимки телеведущая порой умудряется сделать креативными и забавными, что уже не раз подтверждала. Так, недавно артистка показала свое "падение с лестницы", а на новых кадрах она якобы едва держится на ногах.

Леди Ле опубликовала два фото, на которых она запечатлена на фоне разрисованной граффити кирпичной стены. На ведущей - экстремально короткое летнее платье черного цвета, подчеркнувшее ее длинные стройные ноги. Дополняют эффектный лук босоножки без задника на каблуках, маленькая розовая сумочка через плечо, красивая укладка и неброский макияж.

Леся Никитюк похвасталась стройными ножками в мини-платье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На первом фото Никитюк красиво позирует, стоя у стены, а уже на следующем прислонилась к ней, едва не падая, и состроила забавное лицо.

Леся Никитюк едва устояла на ногах на забавном кадре (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"#еледоползладомой Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где? Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже, сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка. никак не могу войти в рабочий режим после карантина... Пишите", - с юмором прокомментировала Леся.

В комментариях поклонники стали рассказывать о себе и своей работе, делать комплименты красотке Леди Ле и веселиться над ее креативными фото.

Леся! Я доцент університету. Багато бачила казково привабливих людей. Ви - одна з найкращих! Щастя Вам!

Кинолог

Педагог по вокалу

Леся Іванівна що ноги вже не тримають)

Это наверно до того как выпила с подругами и после!!!!

Не видели пьяную Леси Никитюк.

Бухгалтер м. Ужгород

Шальная императрица

Леся ви Красуня.

Яка ж Ви гарна

Как всегда позитивно

Леся-ты моя любовь, моя тайная я, моё эго. Если б я стала смелее, я была бы тобой

Для чого така «велика» сумочка?

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в экстремально коротком джинсовом платье-рубашке ненароком засветила упругие ягодицы на камеру.