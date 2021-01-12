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Сетовавшая на бедность Полякова поиздевалась над поклонниками отдыхом на Мальдивах

Автор: Lite

Оля Полякова, которая недавно жаловалась, что приходится экономить из-за карантина, сейчас похвасталась отдыхом на Мальдивах. При этом она поиздевалась над своими подписчиками в сети.

Популярная украинская певица начала публиковать фото и видео из отдыха на своей странице в Instagram. Она показала фото, на которых запечатлена в коричневом купальнике и белой тунике.

Некоторые фоловеры артистки обрушились с критикой на нее из-за того, что раньше она сетовала на тяжелое финансовое положение в связи с отменой концертов.

"Нам, артистам, сейчас так тяжело, так тяжело! Государство нам совсем не помогает, концертов нет, мы теряем огромные деньги", - и после этих слов едем на Мальдивы! Всем бы украинцам ваше "тяжело", - написали в сети.

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"Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: "10 артистам первого эшелона нестрашно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?" Так понятно? Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди", - ответила Полякова.

Кроме того, она начала дразниться у себя в сториз.

Оля Полякова поиздевалась над подписчиками отдыхом на Мальдивах (фото из сториз артистки)

Напомним, Оля Полякова впервые показала свой роскошный особняк с видом на озеро. Она также похвасталась просторной верандой, в которой установлен камин, мягкие кресла, кушетка и кресла-качалки.

Ранее Оля Полякова похвасталась на фото молодой мамой.

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