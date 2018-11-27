В сети всплыло фото счастливой Меган Маркл со своим бывшим парнем

Иллюстративное фото: Меган Маркл (Getty Image)

Снимок был сделан в ресторане "Атлас" в Торонто в мае 2016 года - за месяц до встречи актрисы с британским принцем Гарри

В сети опубликовали фото супруги принца Гарри герцогини Сассекской Меган Маркл, которая скоро станет матерью, снятое до замужества. На живописном кадре счастливая бывшая актриса изображена в компании со своим экс-бойфрендом, сообщает TMZ.

О том, что у Меган до встречи с принцем Гарри уже были романтические отношения с другим мужчиной, тайной не являлось. Так, до свадьбы с ним у актрисы в 36 лет был еще один официальный брак и несколько романов.

Издание опубликовало фото счастливой Меган вместе с ее бывшим возлюбленным, канадским звездным шеф-поваром Кори Витиелло. Снимок был сделан в Торонто, пока они обедали. Видно, как Мэг сидит на коленях бойфренда, который обнимает ее за талию и целует в щечку.

Меган Маркл и Кори Витиелло (фото: скриншот tmz.com)

Отмечается, что фото было снято в ресторане "Атлас" в мае 2016 года - незадолго до встречи актрисы с британским принцем.

Напомним, что Меган и Гарри начали встречаться через месяц после этого живописного кадра - летом 2016 года.

Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены переехать в пригород Лондона. СМИ утверждают, что между королевскими наследниками возникли напряженные отношения, потому принцу Гарри со своей супругой придется жить отдельно.

Также мы писали о том, что принц Чарльз на одном из торжественных мероприятий намекнул, каким именем могут назвать его сын принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл своего будущего малыша.

Напомним, недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила основательниц сообщества Hubb Community Kitchen и приготовила вместе с ними обед для бездомных.

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Видео: РБК-Украина