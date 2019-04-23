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Сестринская любовь: Белла Хадид растрогала детскими снимками с Джиджи

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2019 - 11:59
Сестринская любовь: Белла Хадид растрогала детскими снимками с Джиджи
Белла и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель засыпала сеть совместными снимками

Белла Хадид продолжила уже ставшую популярной среди звезд традицию поздравлять родственников с помощью архивных снимков. В честь 24-летия своей старшей сестры – Джиджи Хадид – девушка подобрала массу трогательных детских фото и выложила в Instagram-аккаунте.

Малышки развлекаются у бассейна, обнимаются с мамой, веселятся и, как настоящие модели, уже в раннем возрасте позируют в различных нарядах… "Неотъемлемый вечный друг", – добавила она подпись.

Также Белла разместила множество современных кадров, где сестры блистают на подиуме, готовятся к выходам на различные мероприятия и отдыхают. А еще видео с вечеринки, где зажигают именинница Джиджи, мама девушек – Иоланда Хадид, а также сама Белла.

Сестринская любовь: Белла Хадид растрогала детскими снимками с Джиджи

Сестринская любовь: Белла Хадид растрогала детскими снимками с Джиджи

Белла и Джиджи Хадид в детстве (фото: instagram.com/bellahadid)

"С днем рождения моего лучшего друга по крови и по выбору. Мне так повезло. У тебя все хорошо, моя милая сестра. Твоя эмпатия, любовь, верность и трудовая этика – вот лишь некоторые приничы, по которым тебя все так обожают... Твое творчество и энергия всегда выходят за рамки и волнуют меня каждый день! Я так воодушевлена тобой и каждым твоим стремлением. Я буду на твоей стороне, как бы ты поступила в будущем! Я твой фанат №1 навсегда, и я вечно не могу дождаться дней рождения с тобой! Я люблю тебя, мой маленький солнечный шарик", – написала Белла в своем аккаунте.

Сестры Хадид

Сестринская любовь: Белла Хадид растрогала детскими снимками с Джиджи

К слову, сестры, разница в возрасте которых составляет один год, всегда демонстрировали теплые чувства друг к другу. Джиджи, которая первая покорила модельный мир, всегда радовалась успехам сестры, которая за короткое время если не обогнала старшую сестру по популярности и количеству выгодных контрактов, то точно не отстала.

Как-то в интервью Джиджи призналась, что не считает Беллу соперницей и рада наблюдать за ее карьерными достижениями. Более того – проекты Беллы совсем не интересуют Джиджи, так как это не ее формат, откровенничала девушка.

Сестринская любовь: Белла Хадид растрогала детскими снимками с Джиджи

Сама именинница Джиджи может действительно гордиться собой. К 24-летию она успела поработать на подиуме лучших домов, включая Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier и Max Mara, украсить множество обложек, стать лицом дизайнером – она участвовала в создании линий для Tommy Hilfiger, разрабатывала дизайн солнцезащитных очков  выпустить собственную линию косметики и стать участницей знаменитого шоу Victoria’s Secret.

"Самые сладкие картинки когда-либо", "Нет ничего сильнее сестринской любви", "Наши любимые сестрички", "Какие хорошенькие", "О боже, мое сердце растаяло", –поспешили присоединиться к поздравлениям многочисленные фанаты сестер.

Сестры Хадид

Сестры Белла и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, ранее Джиджи Хадид украсила майский выпуск чешского Vogue. На одной из обложек Джиджи  предстала в стиле вестернов. 

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