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Сергей Притула честно признался, на сколько лишних килограммов ему нужно похудеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2020 - 12:58
Сергей Притула честно признался, на сколько лишних килограммов ему нужно похудеть
Сергей Притула (фото: Новый канал)

По словам Притулы, он только поправился!

Режим самоизоляции заставил многих из нас поменять планы. Особенно непривычно сидеть дома ведущему Нового канала. Сергей Притула признался, что давно хотел похудеть. В бешеном режиме гастролей и съемок сбросить лишние кило – раз плюнуть. Но теперь, когда все сидят по домам, эту задачу выполнить не так-то легко. Без дополнительной нагрузки не обойтись, ведь на карантине легче набрать вес, чем потерять его.

– На початку цього року я зробив лист бажань на 2020-й, у ньому десь півтора десятка пунктів – must have, – объясняет ведущий. – Частково я їх виконав, а частково карантин мені завадив. Сподіваюся, що до кінця року все зроблю. Насамперед є таке бажання – скинути 15 кг, і я йшов до цього, але почався карантин, і набрав три (сміється).

Тем не менее, Притула нашел и плюсы в новом графике. Теперь у него появилось больше времени для занятий физическими упражнениями.

– Хай там як, а карантин пішов на користь, – признается Сергей. – Бо до цього графік був занадто напружений: то гастролі, то зйомки. Іноді вдавалося це поєднати зі спортом. Бувало, що ми з хлопцями відпрацювали концерт, потім зранку прокинулися, і поки хтось ще спить або виходить на сніданок, ми вже у спортзалі тягаємо залізо. Після того, як зламав ногу влітку, зі спортом довелося підв’язати. Але зараз я повернувся до регулярних занять, і сподіваюся, що найближчим часом вдасться надолужити згаяне.

Сергей призывает всех поддерживать режим самоизоляции и присоединиться к флешмобу Нового канала #залишайсявдома.

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