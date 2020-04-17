Сергей Бабкин рассказал, как с семьей отметит Пасху в условиях карантина

В этом году верующие будут отмечать Пасху дома. Накануне праздника телеканал «Украина» покажет грандиозный концерт «Українська пісня року», который выйдет в эфире в субботу, 18 апреля, в 20:45. Артист Сергей Бабкин, который выступит в нем, признался, кто печет паски в их семье и как они проведут этот светлый день.

Особых планов на Пасху у музыканта нет. Семья Бабкиных в этом году впервые не пойдет в церковь. Сергей говорит, что будут молиться дома.

«В этом году будет очень необычная Пасха, еще не знаю точно, как мы будем отмечать. Но уже могу сказать, что впервые мы не пойдем в церковь и не будем святить пасочки. Хотя, нам многие говорят, что можно прийти, церковь закрывается, и кто успел, тот попал и батюшка посвятит. Но так как мы социально-ответственные, мы не пойдем. Посвятим сами, своими мыслями и своими молитвами», – отметил Сергей Бабкин, который выступит на концерте «Українська пісня року» в эфире канала «Украина».

Бабкины стараются не есть мучного, поэтому паски не пекут. Тем не менее, праздничному пасхальному столу быть.

«Пасочки мы не печем, у нас пекут их мамы. Мы все-таки придерживаемся правильного питания, едим мало мучного и мало сладкого. Но у нас дети любят пасочки. Поэтому мы возьмем их у мам, тоже самое и с яичками. В маленьком дворе у нас есть мангал, мы пожарим или шашлык, или сделаем что-то, праздничный стол обязательно будет. Это очень светлый праздник, отмечать в любом случае будем, вкусности на столе обязательно будут. Будем так по-домашнему в этом году праздновать», – рассказал музыкант в интервью каналу «Украина».

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина с детьми

Как сообщалось ранее, национальная музыкальная премия «Українська пісня року» была основана в 2004 году Михаилом Поплавским, а в 2019-м партнером мероприятия стал певец Олег Винник. Артисты говорят – объединились, потому что болеют за украинскую песню.

В концерте выступят самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK Настя Каменских, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, TARABAROVA, MELOVIN, Павел Зибров, Михаил Поплавский, KHAYAT, DILEMMA и LAUD.