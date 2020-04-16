Сергей Бабкин признался, чего ему не хватает больше всего во время карантина

Популярный украинский артист Сергей Бабкин эксклюзивно в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказал, как они с семьей проводят время на карантине и разделяют домашние обязанности.

Серий Бабкин вышел на связь с ведущими программы «Ранок з Україною» Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем, чтобы рассказать, как проводит время с семьей во время карантина.

«У детей онлайн-школа, – с грустным выражением лица рассказывает Сергей Бабкин в эфире канала «Украина». И объясняет свое настроение. – Раньше ведь как было – в 8:00 они выезжали из дома, а возвращались в 17:00. А сейчас – вот так – очень часто просят есть... Мы играем с Елисеем, когда он возвращается с прогулки, а Снежка возится на кухне, потому что дети же хотят есть, а я ей тоже, конечно, помогаю – что-то порезать, отнести, принести. Выезжаем достаточно редко и только для того, чтобы купить продукты: молоко и то, что можно хранить длительное время».

Артист выступит на праздничном концерте «Українська пісня року», который канал «Украина» покажет накануне Пасхи, 18 апреля, в 20:45. Но настроение у него, похоже, не очень праздничное, потому что из-за карантина он не может насладиться прекрасной весенней порой.

«Я буквально вчера вышел на улицу и впервые подумал о том, какая в этом году необычная весна. Мы так ждали этого, потому что, мне кажется, весна – это лучший период года, и мы должны его просидеть дома и смотреть на это сквозь окно», – признается артист в эфире «Ранку з Україною».

Напомним, ранее Снежана Бабкина неожиданно призналась, что продавала грудное молоко.