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Сергей Бабкин поэтично сравнил семью с Солнечной системой 


Артист рассказал о гармонии, царящей в его семье

 Популярный музыкант и актер Сергей Бабкин, который сейчас с головой окунулся в будни молодого папы и посвящает много времени уходу за сыном Елисеем, поделился с подписчиками своего Instagram чувствами, которые вызывает у него жена Снежана. В день ее рождения Сергей написал романтические строки, сравнив супругу со звездой — центром Солнечной системы, а себя назвал ее спутником. Детям достались роли планет, которые вращаются вокруг светила.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/babkin_officia)

 "Наша маленькая Солнечная система включает в себя уже три Планеты, Спутник и его Звезду. Естественно-красивую, потрясающе-тёплую и невозмутимо-яркую Звезду. Это ты, Любимая моя! Только когда ты рядом- есть жизнь. И она такая, какой должна быть - удивительная и непредсказуемая. Когда мы все вместе кружимся вокруг тебя, в нашей вселенной наступает гармония!" - признался артист своим подписчикам.

На что фанаты заметили, что чета Бабкиных действительно пример счастливой семьи, которому хочется подражать.

 
  • Сколько любви в этих словах! 
  • Каждый раз восхищаюсь вашей семьёй. С праздником!
  • Вы - пример счастливой семьи!
  • Очень красивое фото. Счастья Вашей солнечной системе
  • С Днём рождения Снежану! Вашей семьей хочется любоваться! Берегите свою солнечную систему 
  • Какие бесподобные слова! Как хочеться их слышать каждой женщине-матери
  • Какие красивые слова. И ваша семья.
  • Красавица 

Напомним, недавно Сергей Бабкин признался, каково это вспомнить бессонные ночи из-за не спящего младенца. Он в своем блоге Instagram разоткровенничался о буднях молодого папы. 

Ранее жена Сергея Бабкина опубликовала фото с сыном на руках, сделанное на второй день после родов.

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