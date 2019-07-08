Сергей Бабкин поэтично сравнил семью с Солнечной системой 

Популярный музыкант и актер Сергей Бабкин, который сейчас с головой окунулся в будни молодого папы и посвящает много времени уходу за сыном Елисеем, поделился с подписчиками своего Instagram чувствами, которые вызывает у него жена Снежана. В день ее рождения Сергей написал романтические строки, сравнив супругу со звездой — центром Солнечной системы, а себя назвал ее спутником. Детям достались роли планет, которые вращаются вокруг светила.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/babkin_officia)

"Наша маленькая Солнечная система включает в себя уже три Планеты, Спутник и его Звезду. Естественно-красивую, потрясающе-тёплую и невозмутимо-яркую Звезду. Это ты, Любимая моя! Только когда ты рядом- есть жизнь. И она такая, какой должна быть - удивительная и непредсказуемая. Когда мы все вместе кружимся вокруг тебя, в нашей вселенной наступает гармония!" - признался артист своим подписчикам.

На что фанаты заметили, что чета Бабкиных действительно пример счастливой семьи, которому хочется подражать.

Сколько любви в этих словах!

Каждый раз восхищаюсь вашей семьёй. С праздником!

Вы - пример счастливой семьи!

Очень красивое фото. Счастья Вашей солнечной системе

С Днём рождения Снежану! Вашей семьей хочется любоваться! Берегите свою солнечную систему

Какие бесподобные слова! Как хочеться их слышать каждой женщине-матери

Какие красивые слова. И ваша семья.

Красавица

Напомним, недавно Сергей Бабкин признался, каково это вспомнить бессонные ночи из-за не спящего младенца. Он в своем блоге Instagram разоткровенничался о буднях молодого папы.

Ранее жена Сергея Бабкина опубликовала фото с сыном на руках, сделанное на второй день после родов.