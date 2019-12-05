"Серьезное дело": Горбунов и Ефросинина заинтриговали встречей старых друзей

Юрий Горбунов и Катя Осадчая умудряются выкроить пару день в перерывах между съемками и отправиться в мини-путешествие. Например, в конце ноября пара провела викенд в Риме, правда, теледива жаловалась, что ее муж постоянно отвлекался на рабочие телефонные звонки и не мог в полной мере наслаждаться видами "Вечного города".Не успел Юрий вернуться из Италии, как его закрутил водоворот светских событий, начались всевозможные съемки и подготовка к презентации второй части фильма "Скажене весілля". Также он успел принять участие в качестве звездного гостя в популярном игровом шоу и испытать свою интуицию.

Горбунов опубликовал яркое фото со съемок нового выпуска программы "Суперинтуиция", ведущим которого является Сергей Притула. Мужскую компананию "разбавила" Маша Ефросинина, которая и стала соперницей мужа Осадчей в студии шоу.

"Бо інцуїція - то серйозна справа!" - убежден Юрий.

Юрий Горбунов, Сергей Притула и Маша Ефросинина ( фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В свою очередь, Маша также решила заинтриговать подписчиков и записала небольшое видео, которое сделала далеко за полночь.

"Отсняли какой-то нереальный выпуск "Суперинтуиции" на канале, на котором я не появлялась очень давно. В паре с суперзвездой, с которой я работала двадцать лет назад. С ведущим, с моим близким другом, с которым мы не ржали так очень давно. И все это тройное комбо дало такой замес!" - пообещала она.

В подписи к фото на странице Юрия Маша написала: "В мене досі живіт болить від сміху". Сергей Притула попросил коллегу поделиться с ним снимком на память: "Юр, та ж кинь мені цю фотку! Я теж таку собі хочу!"

Скриншот комментариев

Под снимком друзей-коллег комментаторы оставили свои замечания.

Когда в эфире?

Интуиция подсказывает, что на фото не все довольны

Нічогенький тандем, рівень!

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Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина стала героем для сына и устроили мотивационную встречу.