Сердце переполнено любовью: Ольга Фреймут растрогала нежностью с мужем

Еще недавно телеведущая Ольга Фреймут активно снималась и делилась с подписчиками полезными советами по этикету и отношениям с людьми, а сейчас, как и все украинцы, остается дома в рамках карантина для противодействия распространения коронавируса. Впрочем, семья у нее немаленькая - муж и трое детей, так что скорее всего скучать не приходится.

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала невероятно трогательную фотографию с мужем, бывшим генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко. На снимке 38-летняя теледива запечатлена в шифоновом платье нежно-розового цвета, а ее супруг - в белой рубашке и классическом черном костюме.

Любимый держит Фреймут на руках, а та прижалась к нему и нежно обнимает за шею. Артистка рассказала, что во время карантина стала очень много разговаривать по телефону - звонит своим родным и друзьям, с которыми давно не общалась.

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

"Давно я так много и долго не разговаривала по телефону... Утренний звонок бабушке и деду. Бабушка обеспокоена судьбой мира, рассказывает, что впервые за всю жизнь не может пойти в церковь на Крестный путь. У бабушки Юлии сегодня День рождения, к слову, - она по привычке галицкой хозяйки накрыла на стол - но никто из нас не смог приехать (тоже впервые). ...Мама рассказывает, что снова принесла суп одинокой старушке соседке... Звонила я и подруге детства, вспоминали дни в садике, милые фрагменты биографий, которые в моменты карантинной тишины вспомнились и умилили. После чтения новостей сердце переполнено любовью и тревогой за совсем чужих людей, которые вдруг становятся родными. Беречь друг друга. Теплые поздравления и пожелания вашим семьям от моей семьи... Спасибо @viva_ukraine_magazine за это фото, на котором еще все хорошо..." - поделилась Ольга.

Растроганные поклонники оставили паре много теплых отзывов, а также пожелали здоровья и счастья.

Як зворушливо! Бабусі МІЦНОГО здоров'я!

Олічка, Ви такі гарні обидвоє

Яка красива пара. Любові Вам безмежної !!!!!!

Ніжне фото

Мне так нравятся ваши мысли Оля! Когда в сердце возникает любовь и сочувствие - это верный знак, вы - благородная душа.

Яка гарна фото, щаслива сім'я

Дуже гарно та тепло написано... Щирість так і відчувається

Какие вы красивые!

Олю, Ви дуже гарна й неймовірна! Все буде добре!

Пані Олю, ви вмієте знайти щирі слова... Так зворушливо! Все буде добре! Здоров'я усім!

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее Ольга Фреймут очаровала сеть фото со старшей дочкой-именинницей - Злате исполнилось 14 лет.