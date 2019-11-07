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Семья на стиле: MONATIK сводил жену в "самое счастливое место на земле"

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 10:30
Семья на стиле: MONATIK сводил жену в "самое счастливое место на земле"
Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Счастливая парочка повеселилась в Диснейленде

MONATIK (Дмитрий Монатик) старается поменьше показывать свою личную жизнь - лишь в последнее время в его Instagram-аккаунте стали появляться редкие фото с женой Ириной Демичевой и их сыновьями Даниилом и Платоном. При этом лица мальчиков артист по-прежнему скрывает, публикуя лишь кадры со спины. Сейчас музыкант вместе со своей командой и любимой супругой находится в США, где успевает совмещать работу и отдых.

Так, Монатик сводил жену в веселое и счастливое место - Диснейленд в солнечной Калифорнии. На своей страничке он поделился ярким и колоритным фото, на котором они с Ириной позируют в обнимку на фоне одной из конструкций парка аттракционов. При этом семейство выбрало одинаковые эффектные наряды - штаны и рубашку в красно-черную клетку. Дмитрий подвернул штанины, сделав таким образом из своих брюк капри.

"DisneyLand-самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было бы. Почти как дома", - поделился музыкант.

Семья на стиле: MONATIK сводил жену в &quot;самое счастливое место на земле&quot;

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

В комментариях пользователи сети умиляются очаровательной паре, а также восхищаются их стильным парным луком.

  • Четкие прикиды
  • Какие замечательные
  • Яркие и самые любимые
  • вся семья на стиле
  • уххх... Хороши и великолепны!!!
  • Ух ты какие красавчики, в клеточку
  • Вауууу какие красивые, зажигательные и очароватильные
  • Красавчики
  • Вау, наконец- то фото с женой )
  • Мальчик и девочка в клеточку)))
  • Хочу такую любовь. Чтобы раз и навсегда
  • Какие классные

Семья на стиле: MONATIK сводил жену в &quot;самое счастливое место на земле&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK очаровал трепетным снимком с сыновьями в Вене.

"Пример для всех": MONATIK очаровал редким солнечным фото с женой в США "Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии
Новости Украины MONATIKДмитрий Монатик
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