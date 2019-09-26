"Семейные будни": Тодоренко взорвала сеть пикантным постельным видео с Топаловым

Ведущая показала, как обычно проходит их с мужем ночь
Звездное семейство Регина Тодоренко и Влад Топалов с удовольствием делится в сети милыми и веселыми моментами из своей жизни. Ведущая и певец умиляют поклонников своими нежными чувствами друг к другу, умеют пошутить и посмеяться над собой, а также показывают, как растят своего сынишку Михаила. Так, недавно парочка позабавила смешным видео, на котором они якобы сочиняют книгу сказок для своего Майкла - так малыша называют в семье.
А вот следующим видеороликом Регина не на шутку взбудоражила сеть! Ведущая решила показать фанам их с мужем семейные будни, а именно - как проходит их ночь. Так что действие происходит в супружеской постели.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram, развеселив подписчиков.
"Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?" – спросила телеведущая у своих поклонников под публикацией.
Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
В ролике Влад и Регина лежат в кровати и намереваются исполнить супружеский долг. Однако как только пара в порыве страсти начала скидывать одежду, в соседней комнате раздался плач ребенка. Пришлось маме вставать и идти успокаивать малыша. После чего они с мужем решили было поиграть в пикантные игры с привязыванием к кровати и завязыванием глаз, но и тут им помешал крик сына.
После нескольких попыток измотанные родители падают на кровать и просто засыпают, лишившись сил и желания.
Фолловеры знатно посмеялись над роликом, при этом многие отметили, что ситуация действительно очень жизненная.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой Майклом.
Ранее Регина Тодоренко позабавила безудержным весельем с Владом Топаловым в эфире ТВ-шоу.