"Семейные будни": Тодоренко взорвала сеть пикантным постельным видео с Топаловым

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала, как обычно проходит их с мужем ночь

Звездное семейство Регина Тодоренко и Влад Топалов с удовольствием делится в сети милыми и веселыми моментами из своей жизни. Ведущая и певец умиляют поклонников своими нежными чувствами друг к другу, умеют пошутить и посмеяться над собой, а также показывают, как растят своего сынишку Михаила. Так, недавно парочка позабавила смешным видео, на котором они якобы сочиняют книгу сказок для своего Майкла - так малыша называют в семье.

А вот следующим видеороликом Регина не на шутку взбудоражила сеть! Ведущая решила показать фанам их с мужем семейные будни, а именно - как проходит их ночь. Так что действие происходит в супружеской постели.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram, развеселив подписчиков.

"Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?" – спросила телеведущая у своих поклонников под публикацией.

Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

В ролике Влад и Регина лежат в кровати и намереваются исполнить супружеский долг. Однако как только пара в порыве страсти начала скидывать одежду, в соседней комнате раздался плач ребенка. Пришлось маме вставать и идти успокаивать малыша. После чего они с мужем решили было поиграть в пикантные игры с привязыванием к кровати и завязыванием глаз, но и тут им помешал крик сына.

После нескольких попыток измотанные родители падают на кровать и просто засыпают, лишившись сил и желания.

Фолловеры знатно посмеялись над роликом, при этом многие отметили, что ситуация действительно очень жизненная.

как это знакомо

Мелкий контрацептив

Как же жизненно

Региночка вы с Владом самая лучшая пара на свете!

Именно так!

Совместный сон - надежный метод контрацепции

А когда начнет топать, станет еще экстремальнее

Все так и было

Даааа...всегда так

Конечно....издержки производства

Борьба с конкурентами она такая

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой Майклом.

Ранее Регина Тодоренко позабавила безудержным весельем с Владом Топаловым в эфире ТВ-шоу.