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Семейная идиллия: Маша Ефросинина растрогала нежностью с мужем и сыном (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.12.2019 - 12:29
Семейная идиллия: Маша Ефросинина растрогала нежностью с мужем и сыном (видео)
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась уютным домашним видео

Популярная телеведущая Маша Ефросинина успевает все - и восхищать эффектными нарядами на светских выходах, и проводить время с родными. Недавно она сводила своего пятилетнего сына Сашу в Академию Патрульной службы, поскольку мальчик мечтает стать полицейским. К слову, малыш остался под таким впечатлением, что несколько часов даже не разговаривал!

Маша не только "выгуливает" стильные луки, но и сама является собственницей модного бренда, который выпускает удобную одежду для дома и путешествий. Нередко она сама же ее и рекламирует, а иногда привлекает и семью. На своей странице в Instagram Ефросинина поделилась очаровательным домашним видео, на котором умилила нежностью с мужем и сыночком. Конечно же, все одеты в уютные наряды из новогодней капсулы ее бренда.

В ролике Маша с мужем Тимуром Хромаевым нежатся на диване, обнимаясь и целуясь. Чуть позже к ним присоединяется и сыночек Саша, который также получает свою порцию нежности и любви.

На Маше - милый комбинезон в розовую мелкую клетку, а на Тимуре - штаны такого же цвета и белая кофта.

Видео: Маша Ефросинина с мужем и сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети не остались равнодушными и оставили под видео много душевных отзывов.

  • Такое удовольствие за вами наблюдать. Будьте счастливы всегда
  • Як це мило. Я не можу перестати переглядати його знову і знову
  • Ви дуже гарна та щаслива родина.
  • Какое удовольствие наблюдать за вашей светлой парой
  • Спасибо за видео! За то ,что показали ваши чувства! Это так трогательно! Как будто подсмотрели за вами)
  • Лучшая реклама, так душевно и столько любви! Приятно смотреть
  • вы прекрасны! с наступающими праздниками!!
  • Які ви милі
  • Ви такі неймовірні, такі закохані та романтичні
  • Очень красивые и гармоничные
  • Вы так мило стесняетесь показывать свои чувства в кадре :) это так мило :))

Семейная идиллия: Маша Ефросинина растрогала нежностью с мужем и сыном (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз.

Как такое возможно? Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз "Молчит шестой час": Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским
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