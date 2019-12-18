Семейная идиллия: Маша Ефросинина растрогала нежностью с мужем и сыном (видео)

Ведущая поделилась уютным домашним видео
Популярная телеведущая Маша Ефросинина успевает все - и восхищать эффектными нарядами на светских выходах, и проводить время с родными. Недавно она сводила своего пятилетнего сына Сашу в Академию Патрульной службы, поскольку мальчик мечтает стать полицейским. К слову, малыш остался под таким впечатлением, что несколько часов даже не разговаривал!
Маша не только "выгуливает" стильные луки, но и сама является собственницей модного бренда, который выпускает удобную одежду для дома и путешествий. Нередко она сама же ее и рекламирует, а иногда привлекает и семью. На своей странице в Instagram Ефросинина поделилась очаровательным домашним видео, на котором умилила нежностью с мужем и сыночком. Конечно же, все одеты в уютные наряды из новогодней капсулы ее бренда.
В ролике Маша с мужем Тимуром Хромаевым нежатся на диване, обнимаясь и целуясь. Чуть позже к ним присоединяется и сыночек Саша, который также получает свою порцию нежности и любви.
На Маше - милый комбинезон в розовую мелкую клетку, а на Тимуре - штаны такого же цвета и белая кофта.
Видео: Маша Ефросинина с мужем и сыном (instagram.com/mashaefrosinina)
Пользователи сети не остались равнодушными и оставили под видео много душевных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, что Маша Ефросинина в кожаном наряде попала в модный конфуз.