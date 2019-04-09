Семейная идиллия: Ким Кардашьян умилила поклонников фото с сестрой и детьми

Только мы привыкнем к ультрасексуальным нарядам, провокационным рекламным кампаниям и прочим скандальным новостям от Ким, как она переключается на другую свою ипостась – идеальной матери. И здесь она так же безудержна, как и в других своих проявлениях. Ким обожает детей, и посты с ними всегда получаются теплыми, семейными и уютными.

Таким снимком она и порадовала поклонников на днях. На фото знаменитая красотка позирует с 5-летней дочкой Норт, старшей сестрой Кортни и ее дочерью – 6-летней Пенелопой. Судя по всему, девочкам вновь пора на учебу, и звездные мамы сопровождают их в школу (пока что они обе учатся в подготовительных классах).

Потому как Ким написала: "Весенние каникулы закончились".

Ким Кардашьян с дочкой и сестрой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для такого обыденного, но приятного для каждой мамы ритуала, Ким выбрала весьма простой лук: на ней надет свитшот, черные легинсы и кроссовки, волосы распущены. Кортни одета так же: весьма скромно и по-спортивному. Наряды же девочек вызвали настоящую бурю обсуждений. А именно обувь, которая дополнила школьную форму – клетчатые юбки и темно-синие футболки – малышек. На ногах Норт красуются белые "конверсы", которые прошли "контроль" у пользователей сети.

А вот туфли от Gucci на Пенелопе они назвали непозволительно дорогими для девочки ее возраста – около $400. "Пенелопа в школу одевается моднее, чем я в 24", "Gucci в школу для бездельников 6 лет, супер…"…

Тем не менее, в остальном фото было принято тепло и даже отмечено как одно из самых "нормальных" на странице Ким. "Они такие хорошенькие!", "Это самая нормальная картина, которую я когда-либо видел у нее", "Как же мне нравится эта фотография", "Они уже такие большие…", "Семейная любовь"… Многие выразили сочувствие малышкам: "Я ненавидел возвращаться в школу после каникул". К слову, Ким как-то призналась в интервью, что ее дочь правда не любит школу, и ей приходится буквально заманивать туда девочку, используя разные приемы вроде подарков и макияжа.

Напомним, ранее Ким Кардашьян восхитила поклонников образом "индийской богини".