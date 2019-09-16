Семейная идиллия: Дэвид Бекхэм с детьми трогательно поздравили Викторию с выходом новой коллекции

Виктория Бекхэм – икона стиля и знаменитый дизайнер – презентовала свою новую коллекцию. Шоу прошло в рамках Недели моды, которая вслед на Нью-Йорком стартовала в Лондоне. 15 сентября увидеть показ звездной мамы традиционно собрались все члены знаменитой семьи. В первом ряду сидел 44-летний Дэвид Бекхэм, 20-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 14-летний Круз и Харпер Севен, которой летом исполнилось 8 лет.

Вся семья в сборе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, именно девочка привлекла всеобщее внимание. Еще до показа Виктория поспешила опубликовать множество кадров с ней. Харпер, как всегда общительная и улыбчивая, с удовольствием фотографировалась в компании родных, моделей и со своей давней подругой – Анной Винтур. Одета она была в молочного оттенка длинное платье с цветочным принтом с высоким горлом и рукавами, которое дополнили золотистые туфли на низком ходу. Волосы девочке убрали в высокий пучок. Харпер получила, пожалуй, максимум комплиментов от фолловеров, которые не могут налюбоваться подрастающей красоткой.

Харпер блистала ярче всех (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама Виктория также была на высоте. Она примерила пару нарядов. Сначала икона стиля была в бордового оттенка широких брюках, которые дополнила тонким ремнем, и блузе цвета шампанского. Деловой образ завершили туфли на шпильке, высокая прическа и легкий макияж со стрелками. На вечеринку по поводу выхода новой коллекции она выбрала немного более расслабленный стиль. Теперь на ней была фиолетовая блуза с V-образным вырезом и оборкой по краю. Сверху на плечи бизнес-вумен накинула клетчатый пиджак оверсайз.

Виктория на вечеринке по случаю запуска коллекции с коллегами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дэвид был в голубом со стальным отливом костюме, белой футболке и белых кедах. У себя в микроблоге экс-футболист, бизнесмен и просто красавец опубликовал фото с первого ряда со всеми членами семьи, отметил их страницы и написал трогательную подпись: "Сегодня мы очень любим маму... Молодец, @victoriabeckham, мы гордимся, как всегда ".

Дэвид с детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)