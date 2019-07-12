Сексуальная Тина Кароль в коротком топе без белья вызвала фурор в сети

Певица взбудоражила сеть пикантным снимком
Украинская поп-дива Тина Кароль продолжает радовать своих многочисленных подписчиков эффектными, а в последнее время и весьма откровенными снимками. К слову, на днях число фолловеров певицы достигло внушительной цифры в один миллион! Верные поклонники с нетерпением ждут каждое новое фото артистки и не забывают выразить свой восторг в комментариях.
Тина же отвечает им взаимностью, публикуя новые кадры - так, крайнее фото в Instagram исполнительницы тоже довольно пикантное и вызвало настоящий ажиотаж в сети.
На снимке Кароль позирует в коротком белом топе, под который не стала надевать белье. Через тонкую ткань соблазнительно проступает пышная грудь артистки, также можно полюбоваться ее тонкой талией и сексуальными изгибами тела. Волосы она оставила распущенными и томно подняла одну руку над головой, пронзительно глядя в объектив.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Отметим, что звезда запечатлена в какой-то оранжерее или теплице - можно рассмотреть зеленые растения и зажженные лампочки.
Взбудораженные поклонники засыпали Тину комплиментами, а также поздравляют ее с 1 миллионом подписчиков и просят выкладывать побольше подобных горячих фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, счастливая Тина Кароль заворожила зрелищным пляжным фото. Фанаты сравнили певицу с морской феей.
Ранее Тина Кароль раззадорила сеть изменениями во внешности. Поклонники решили, что певица покрасила волосы.
Также Тина Кароль впечатлила эффектным пляжным образом в мини-шортах и кроп-топе. Она прогулялась по песку и дала волю эмоциям.