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Сексуальная гейша в латексе: MARUV взбудоражила сеть горячими кадрами

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Певица поделилась пикантными фото из клипа Между нами

Эпатажная певица Анна Корсун, которая выступает под именем MARUV, после 5-го эфира покинула проект Танцы со звездами 2019, где в своем стиле продолжала поражать зрителей и судей провокационными образами и танцами. Однако артистка не расстроилась и призналась, что была даже рада такому исходу, ведь она очень устала от совмещения концертной деятельности с шоу. А сейчас она поделилась важным достижением - клип "Между нами" набрал 5 миллионов просмотров на Youtube за два месяца!

В честь этого MARUV на своей страничке в Instagram опубликовала подборку кадров из видеоролика - и стоит отметить, что они по-настоящему горячие. На фото артистка запечатлена в образе сексапильной гейши в пикантном латексном кимоно с высокими вырезами по бокам, максимально обнажившими бедра, стрипами-ботфортами на тонкой шпильке экстремальной высоты и с красным ирокезом на голове.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Анна позировала в комнате с японским интерьером с веерами в руках в очень откровенных позах. На некоторых снимках с ней также запечатлены ее танцовщицы.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Фолловеры поздравляют певицу и отмечают, что это вполне заслуженно.

  • Поздравляю,вы лучшие!!!
  • Потому что клип шикарный
  • Когда на экране такие красотки,миллионные просмотры гарантированы!!!!
  • Противозаконно иметь такие ноги! Maruv красотка и девочки твои тоже!!!
  • Очень круто
  • огонёчек
  • Какие же вы классные, просто нет слов
  • Без Вас танцы стали какими то .. ожидаемыми.Удачи вам .и спасибо
  • Ого класс, поздравляю. клип супер, фото великолепные
  • Неимоверно крутой стиль, клип и песня!!!
  • А ты что хотела ты же бомба
  • Невероятно крутой образ в клипе

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем.

Ранее MARUV поделилась эксклюзивными свадебными фото с мужем Александром Корсуном. Она призналась, что влюбилась в парня с первого взгляда.

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