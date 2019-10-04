Сексуальная гейша в латексе: MARUV взбудоражила сеть горячими кадрами

Эпатажная певица Анна Корсун, которая выступает под именем MARUV, после 5-го эфира покинула проект Танцы со звездами 2019, где в своем стиле продолжала поражать зрителей и судей провокационными образами и танцами. Однако артистка не расстроилась и призналась, что была даже рада такому исходу, ведь она очень устала от совмещения концертной деятельности с шоу. А сейчас она поделилась важным достижением - клип "Между нами" набрал 5 миллионов просмотров на Youtube за два месяца!

В честь этого MARUV на своей страничке в Instagram опубликовала подборку кадров из видеоролика - и стоит отметить, что они по-настоящему горячие. На фото артистка запечатлена в образе сексапильной гейши в пикантном латексном кимоно с высокими вырезами по бокам, максимально обнажившими бедра, стрипами-ботфортами на тонкой шпильке экстремальной высоты и с красным ирокезом на голове.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Анна позировала в комнате с японским интерьером с веерами в руках в очень откровенных позах. На некоторых снимках с ней также запечатлены ее танцовщицы.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Фолловеры поздравляют певицу и отмечают, что это вполне заслуженно.

Поздравляю,вы лучшие!!!

Потому что клип шикарный

Когда на экране такие красотки,миллионные просмотры гарантированы!!!!

Противозаконно иметь такие ноги! Maruv красотка и девочки твои тоже!!!

Очень круто

огонёчек

Какие же вы классные, просто нет слов

Без Вас танцы стали какими то .. ожидаемыми.Удачи вам .и спасибо

Ого класс, поздравляю. клип супер, фото великолепные

Неимоверно крутой стиль, клип и песня!!!

А ты что хотела ты же бомба

Невероятно крутой образ в клипе

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, MARUV покорила атмосферными кадрами с прогулки по Вене с мужем.

Ранее MARUV поделилась эксклюзивными свадебными фото с мужем Александром Корсуном. Она призналась, что влюбилась в парня с первого взгляда.