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"Сексуальная библиотекарша": Вера Брежнева поразила необычным образом


Певица предложила поклонникам угадать, куда она ходила в таком виде

Поклонники привыкли видеть Веру Брежневу в эффектных и соблазнительных образах и стильных нарядах, однако новое фото артистки несколько их удивило. На своей странице в Instagram певица опубликовала свежий снимок в непривычном для себя виде.

37-летняя Вера запечатлена на фоне лестницы с ковром, при этом знаменитость одета в простую кофточку болотно-зеленого цвета. Кроме того, на ее лице почти нет макияжа, зато неожиданно присутствуют очки.

"Вчера была в одном интересном месте )) где и почему так выглядела? Ваши варианты", - предложила фолловерам отгадать загадку артистка.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Пользователи сети тут же принялись строить свои предположения. Большинство считает, что Брежнева была в каком-то официальном заведении, либо же библиотеке или консерватории. Фаны также отметили, что певица выглядит просто очаровательно.

  • "По ходу ты была в библитотеке"
  • "Не знаю где была, но как обычно очаровательна"
  • "В интересном месте! Там все так выглядят!!!"
  • "Выглядела отлично!!!"
  • "Госдума)))"
  • "Когда сказали прийти на родительское поскромнее"
  • "Сексуальная библиотекарша"
  • "Крутой образ, на училку смахивает)))"
  • "На съемочной площадке фильма о советских временах?"
  • "В библиотеке! Читали умные книги"
  • "Вера, вы когда нибудь постареете?))"
  • "Какой-то деловой образ. Думаю связано что-то с политикой"

Напомним, Вера Брежнева умилила редким фото с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.

Ранее Вера Брежнева прилетела в Киев, где успела встретиться со своими звездными друзьями в одном из заведений столицы.

Кстати,  Вера Брежнева показала зажигательные танцы на столе во время вечеринке по случаю дня рождения подруги.

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