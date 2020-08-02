Сексуальная байкерша: Надя Дорофеева в кожаных лосинах оголила животик и оседлала байк

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала свое впечатляющее перевоплощение

Надя Дорофеева умеет быть разной – трогательно-романтичной, дерзко-смелой и сексуально-притягательной. Она легко перевоплощается на экране и так же просто обыгрывает различные образы в жизни. В гардеробе у девушки преобладает удобная одежда, но есть место для женственных и откровенно сексуальных аутфитов. Например, она показала молниеносное перевоплощение из стильной девушки в клетчатом ансамбле в откровенно сексуальную байкершу в кожаных лосинах и короткой косухе.

Надя разместила короткое видео формата соцсети TikTok, на котором в мгновение оказывается верхом на байке в притягательном и эффектном аутфите. Кожаный ансамбль она дополнила грубыми ботинками с тракторной подошвой. Позже девушка отдельно показала фото, сделанное вблизи. Образ дополнила озорная прическа – два хвостика по бокам и пару прядей, выпущенных на лицо.

"Это я на мотоцикле", - оставила лаконичную подпись певица. Поклонники по достоинству оценили провокативные кадры с участием своей любимицы.

Надя Дорофеева сделала эффектное фото на байке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Соблазнительная гонщица: Надя Дорофеева в ультрамини впечатлила необычным фото

Какая кайфовая

Тебе так идет

Попа как у Ким

Красотка

Шикарная

Крутая

Невероятная

Надя искра

Бандитка

Круто смотрится

Кстати, ранее Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом растрогала нежным семейным кадром.