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Сексуальная байкерша: Надя Дорофеева в кожаных лосинах оголила животик и оседлала байк

Воскресенье 02 августа 2020 18:21
Сексуальная байкерша: Надя Дорофеева в кожаных лосинах оголила животик и оседлала байк
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Певица показала свое впечатляющее перевоплощение

Надя Дорофеева умеет быть разной – трогательно-романтичной, дерзко-смелой и сексуально-притягательной. Она легко перевоплощается на экране и так же просто обыгрывает различные образы в жизни. В гардеробе у девушки преобладает удобная одежда, но есть место для женственных и откровенно сексуальных аутфитов. Например, она показала молниеносное перевоплощение из стильной девушки в клетчатом ансамбле в откровенно сексуальную байкершу в кожаных лосинах и короткой косухе.

Надя разместила короткое видео формата соцсети TikTok, на котором в мгновение оказывается верхом на байке в притягательном и эффектном аутфите. Кожаный ансамбль она дополнила грубыми ботинками с тракторной подошвой. Позже девушка отдельно показала фото, сделанное вблизи. Образ дополнила озорная прическа – два хвостика по бокам и пару прядей, выпущенных на лицо.

"Это я на мотоцикле", - оставила лаконичную подпись певица. Поклонники по достоинству оценили провокативные кадры с участием своей любимицы.

Сексуальная байкерша: Надя Дорофеева в кожаных лосинах оголила животик и оседлала байк

Надя Дорофеева сделала эффектное фото на байке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Соблазнительная гонщица: Надя Дорофеева в ультрамини впечатлила необычным фото

  • Какая кайфовая
  • Тебе так идет
  • Попа как у Ким
  • Красотка
  • Шикарная
  • Крутая
  • Невероятная
  • Надя искра
  • Бандитка
  • Круто смотрится

Кстати, ранее Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом растрогала нежным семейным кадром.

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Новости Украины Надя Дорофеева
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