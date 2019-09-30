"Секси": Тина Кароль пленила стройными ногами и пышным бюстом в откровенном платье

В воскресенье, 29 сентября, состоялся шестой прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019, по результатам которого проект покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Темой выпуска был "Вечер кинофильмов", поэтому участники, судьи и даже ведущие примерили образы известных киногероев. Так, Тина Кароль и Юрий Горбунов, которые ведут шоу, предстали в образах наемных убийц мистера и миссис Смит.

Образ Тины просто-таки свел с ума всех зрителей - звезда вышла на танцевальный паркет в облегающем черном платье с глубоким декольте и разрезом от бедра. Подобный наряд выгодно подчеркнул соблазнительные изгибы фигуры певицы, а также ее пышный бюст и стройные ноги.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Завершали эффектный лук уложенные пышными локонами волосы, крупные блестящие серьги и босоножки на шпильке.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео из гримерки, также несколько фото появились на ее фан-страничках.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Восхищенные подписчики осыпали Кароль комплиментами, назвав ее образ очень сексуальным и горячим.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Какая красивая

Шикарный образ

Вау!!!! Тина, это очень красиво! ОЧЕНЬ

Wow горячо

Красоткааа

У МЕНЯ ЧЕЛЮСТЬ УПАЛА, ПОДНИМИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

стеснение пропало, градус повышен

Очень много секса

разрешите умереть))

Тина ты супер супер пупер секси

Тіна, ви неперевершенаааааа

Жарко

Кого хочешь заманить ?

ЛУЧШИЙ ОБРАЗ! ЛУЧШАЯ ТИНА!

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото с пронзительным взглядом.

Ранее Тина Кароль восхитила кокетливым образом в розовом мини платье.