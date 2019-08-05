"Секси-мать": Тина Кароль соблазняет чувственным фото в сетчатом платье

Певица показала страсть и нежность на одном снимке
Тина Кароль ежедневно подкидывает своим поклонникам пищу для обсуждений – пикантные и чувтвенные фото с намеком на соблазн, которые буквально заставляют ее фанов затаить дыхание. Поп-дива примерила амплуа соблазнительной и сексуапильной девушки и, похожа, пока не планирует с ним расставаться. Под каждым новым сником бувально сразу после публикация скапливается огромное колличество лестных комментариев от подписчиков звезды, которые готовы изучать каждую деталь образа своей любимицы.
На новом мнохромном фото в Instagram Тина предстала перед глазами фанов в сетчатом вязаном платье. Она кокетливо оголила одно плечо и одновременно приподняла подол наряда, элегантно проведя рукой по ноге.
Певица приняла соблазнительную позу, чуть запрокинув голову назад и в блаженстве закрыв глаза. Ее волосы струятся по плечам и достигают талии. Она сидит на краю кровати босая, касаясь носочками пола.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Провокативный снимок тут же оценили фаны поп-дивы, которые уже привыкли видеть ее в соблазнительных образах, но каждый раз с трудом подбирают слова, чтобы описать свой восторг.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль уже публиковала снмики из фотосета в этом же пикантном наряде. Тогда певица рискнула оголиться на камеру, принимая игривые позы перед объективом.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Ранее Тина Кароль показала чувственное видео, снятое у океана на пляжах Америки.
Также Тина Кароль пленила нежным фото на берегу. Певица в кружевном платье на тонких бретелях напомнила поклонникам русалку.
Кстати, Тина Кароль обожгла магнетическим взглядом на соблазнительных пляжных фото.