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"Секси-мать": Тина Кароль соблазняет чувственным фото в сетчатом платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 14:27
"Секси-мать": Тина Кароль соблазняет чувственным фото в сетчатом платье
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала страсть и нежность на одном снимке

Тина Кароль ежедневно подкидывает своим поклонникам пищу для обсуждений – пикантные и чувтвенные фото с намеком на соблазн, которые буквально заставляют ее фанов затаить дыхание. Поп-дива примерила амплуа соблазнительной и сексуапильной девушки и, похожа, пока не планирует с ним расставаться. Под каждым новым сником бувально сразу после публикация скапливается огромное колличество лестных комментариев от подписчиков звезды, которые готовы изучать каждую деталь образа своей любимицы.

На новом мнохромном фото в Instagram Тина предстала перед глазами фанов в сетчатом вязаном платье. Она кокетливо оголила одно плечо и одновременно приподняла подол наряда, элегантно проведя рукой по ноге.

Певица приняла соблазнительную позу, чуть запрокинув голову назад и в блаженстве закрыв глаза. Ее волосы струятся по плечам и достигают талии. Она сидит на краю кровати босая, касаясь носочками пола.

&quot;Секси-мать&quot;: Тина Кароль соблазняет чувственным фото в сетчатом платье

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Провокативный снимок тут же оценили фаны поп-дивы, которые уже привыкли видеть ее в соблазнительных образах, но каждый раз с трудом подбирают слова, чтобы описать свой восторг.

  • Муза
  • И кому же достанется вся твоя страсть и нежность?
  • Соблазнительница
  • Шикарне фото
  • Очей очарование!
  • Богиня!
  • Великолепно
  • Неперевершена, люблю!
  • Сногсшибательная
  • Горячо! Тина, потуши пожар
  • Тин, ты сводишь нас с ума
  • Девушка тигрица
  • Красотка
  • Наша секси-мать
  • Ты прекрасная секси-мать
 

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль уже публиковала снмики из фотосета в этом же пикантном наряде. Тогда певица рискнула оголиться на камеру, принимая игривые позы перед объективом.

 

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль показала чувственное видео, снятое у океана на пляжах Америки.

Также Тина Кароль пленила нежным фото на берегу. Певица в кружевном платье на тонких бретелях напомнила поклонникам русалку.

Кстати, Тина Кароль обожгла магнетическим взглядом на соблазнительных пляжных фото.

"Не перестаешь удивлять": пленительная Кароль обожгла магнетическим взглядом Попа как у Ким: Тина Кароль соблазнила сеть роскошным "видом сзади"
Новости Украины Тина Кароль
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