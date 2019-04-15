"Секси дива": знойная Злата Огневич показала, как ждет лета

Поклонники остались в восторге от "горячего" фото певицы
Пока весна не радует хорошей погодой, многие с нетерпением ждут тепла и лета. В их числе и украинская певица Злата Огневич, которая с ностальгией вспомнила о жарких деньках на своей странице в Instagram.
Артистка поделилась "горячим" летним фото, на котором она запечатлена в слитном желтом купальнике в томной позе. На плечи знаменитость набросила джинсовую куртку.
"Зізнайтеся, хто вже хоче літа? З його миттєвими дощами і квітами? Літа, де можна влаштовувати вечірки з друзями до самого ранку і зустрічати схід сонця босоніж? Я так люблю літо, воно нагадує мені перше кохання і лагідне море, яке виблискує тисячами вогників уночі... Тож, літо, ти вже зрозуміло, я чекаю саме на Тебе", - поделилась Злата.
Пользователи сети признались, что тоже очень ждут прихода летнего сезона, а также восхитились красотой и сексуальностью певицы.
Напомним, эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала.
Кстати, ранее Злата Огневич показала, как умеет веселиться. Она станцевала зажигательный тверк в пижаме в компании телеведущей Надежды Матвеевой.