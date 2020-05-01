Секси-арбузы и огурчик: Потап повеселил фанов архивным фото с Настей Каменских

1 мая исполнилось 14 лет с дня основания группы и дуэта Потап и Настя
Настя Каменских и Потап и на карантине не дают себе расслабиться - звездная парочка занимается спортом и привлекает к этому поклонников, устраивая тренировки онлайн. Кроме того, они умудряются выпускать новые треки и даже мини-клипы, а певица устроила настоящий мотивационный марафон, в рамках которого делится полезными советами по питанию, уходу за собой, принятию себя и многом другом. 1 мая - важная дата в их жизни, ведь именно в этот день появился любимый миллионами дуэт "Потап и Настя" 14 лет назад!
В честь праздника Потап изрядно повеселил фанатов - рэпер опубликовал в своем Instagram смешной архивный снимок с коллегой по дуэту, а нынче и законной женой. На фото артисты запечатлены в забавных костюмах - Настя в платье с принтом в виде арбузов в районе груди, а Потап в толстовке с капюшоном, украшенной изображением огурцов. Эти же овощи приделаны к капюшону и игриво торчат на его голове, будто кокошник.
"Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта Потап и Настя!!! 14 лет!! Именно этот дуэт положил начало ВСЕМУ, что вы слышите и видите от нас до сих пор!! Спасибо и поздравляю", - подписал веселый кадр продюсер.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)
Фолловеры остались в восторге от такого красочного фото и засыпали артистов поздравлениями и признаниями в любви.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10.