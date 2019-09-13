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Сексапильная Вика из НеАгелов в бикини заговорила о запретах

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Певица показала красочные фото у океана

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отдыхает на экзотических Мальдивах, нежиться на ппляже и регулярно делиться свежими порциями фото в бикини. Певица ежедневно меняет купальнике и демонстрирует точеную фигуру на фоне красочных пейзажей. Так, недавно она поведала о встрече с необычным обитателем океанских глубин и сопроводила рассказ эффектными кадрами на яхте. Затем любознательная звезда решила не просто делиться яркими снимками, а и интересными фактами о Мальдивах.

На странице Вики в Instagram появилась парочка свежих снимков. На них певица запечатлена на фоне океана и пальм. Она позирует в бирюзовом купальнике и сетчатом платке-парео с люрексовой нитью.

"Столько красивых фото как на Мальдивах, у меня не было даже на Бали. И помимо того, чтобы просто посмотреть кадр, я расскажу вам увлекательные факты, которые узнала. Вот, например, вы представляете, что супружеская измена на Мальдивах –это уголовное преступление. Наказание за доказанный факт – 100 публичных ударов плетьми. Чаще всего под этот закон попадают женщины, неверных мужей и любовников среди виновников – всего 30% (странно почему так?). Как бы вы отнеслись к такому закону в нашей стране?" - поинтересовалась певица.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Запреты на остовах касаются и Хэллоуина – здесь этот праздник не признают.

"Уже много лет в нашу жизнь плавно входит праздник Хэллоуин- всевозможные костюмированные вечеринки и вырезание тыквы - это уже атрибут осени. А вот на Мальдивах под строжайшим запретом этот праздник. Любое публичное упоминание о нём может вызвать конфликт и дисциплинарный разговор с полицией. Но нам это не грозит, поэтому уже можно готовить костюмчики", - отметила звезда.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники подключились к обсуждению любопытных фактов, а также не устояли перед красотой Виктории.

  • Фото супер- супер! Все так красиво
  • Кукла Барби
  • Викуля ты прелесть, будьте всегда такой красивой
  • Красивая милая
  • Волшебная!
  • Милая, обворожительная, стильная, гламурная, красивая!
  • Очень красивое фото
  • Красотка
  • Виктория, вы выглядите превосходно

Скриншот комментариев

Напомним, что Виктория из НеАнгелов повеселила сеть эффектной фотосессией с забавным надувным единорогом.

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