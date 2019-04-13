Сексапильная разведчица: Анна Седокова поразила неожиданным образом

В последнее время аппетитная Анна Седокова уже несколько раз удивляла поклонников, примеряя мужские образы - певица позировала в строгих костюмах и даже с усами. Похоже, она отлично вжилась в роль, так как вновь ошеломила фанов несколько неожиданным образом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала новое фото, на котором предстала в темно-синем мужском костюме с галстуком и белой рубашкой. Эффектный образ дополняет шляпа в тон, а также сигара, которую Анна чувственно держит во рту, приоткрыв губы. Свои длинные локоны она оставила распущенными и дерзко смотрит в объектив, слегка прищурившись.

"Sun addicted. Sin addicted", - написала Седокова, что переводится как "Зависима от солнца. Зависима от греха".

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Большинству подписчикам очень понравилось подобное перевоплощение исполнительницы - в комментариях ее сравнили с разведчицей и мафиози и просто засыпали множеством комплиментов.

"Сводишь меня с ума"

"Моя богиня"

"Ну что за женщина такая невероятная"

"Анечке очень идёт синий цвет"

"Сицилійська мафія)"

"Невероятная Красотка"

"Минздрав предупреждает красота Анечки Седоковой убивает наповал"

"Иногда сигара это просто сигара"

"Агент 007 русская контразветка"

"Женщина огонь"

"Элегантно"

"Очень стильно!!! Круто выглядишь!!!"

"Опасная особа"

"Очень оригинально!!! Прям круть крутецкая, какая фоточка"

Напомним, ранее Анна Седокова шокировала переменами во внешности. Впрочем, это оказалось лишь первоапрельской шуткой.

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