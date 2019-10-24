Секс с Холостяком 9 и крик о помощи: Оля Цибульская выпустила провокационный клип

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская наконец представила поклонникам свою новую відероботу на трек "Янголи Плачуть". При этом песню уже назвали "провокационной". Ведь в день релиза Цибульская опубликовала в своем instagram компрометирующее фото с телеведущим и экс-холостяком Никитой Добрыниным. Настоящие отношения телевизионной пары остаются загадкой для поклонников уже почти десять лет.

Как тало известно, Добрынин стал главным героем социального клипа Цибульской.

Оля Цибульская - Янголи Плачуть

3 причины, почему стоит посмотреть новый клип Оли Цибульской, который взорвал сеть:



1. В видеоработе на хит Цибульской “Янколи Плачуть” впервые снялся ее сын Нестор. Четырехлетний мальчик сыграл одну из главных ролей в клипе и находился в кадре почти 12 часов, переезжая с локации на локацию вместе с большой съемочной группой. Оля признается, что именно Нестор вдохновил ее на идею клипа. Вечером, когда певица в очередной раз отвлеклась на очередное рабочее сообщение, сын забрал у нее телефон со словами : “Мама, пока ты смотришь в телефон - проходит мое детство”. Эта фраза довела Цибульскую до слез и засела глубоко в сердце. Именно тогда она осознала сколько всего действительно проходит мимо, пока мы сосредоточены исключительно на своих гаджетах.





2. Интимные сцены с Никитой Добрыниным. Что между Цибульской с Добрыниным - это вопрос, который волнует поклонников телевизионного тандема уже почти 10 лет. По общеизвестной информации Никита в отношениях с участницей шоу Холостяк 9, а Оля счастлива замужем, впрочем скрывает мужа от публичности. В видеоработе на песню “Янголи Плачуть” Цибульская не дает никаких конкретных ответов, однако все откровенные сцены в постели в “давних друзей” выглядят очень убедительно. К слову, певица впервые за долгую карьеру согласилась на интим в кадре именно ради этого клипа. Выбор Никиты на главную роль в клипе сама Цибульская двусмысленно объясняет строками из песни “Янголи Плачуть” - “Говорят, я украла тебя” и “Кто не любил, тот нас не простит”. Горячие фото Оли с экс-Холостяком уже вызвали много вопросов и возмущения в сети.





3. Шокирующая правда современности. По задумке Оли и режиссера клипа, Юрия Движона, в клипе представлена история одной семьи, чья жизнь полностью перенесено в экран телефона. Цибульская и Добрынин ужинают “лайками” социальных сетей, занимаются любовью с телефонами в руках и принимают душ, не выпуская гаджетов. В конце концов, маленький сын пары не выдерживает жизни без родителей и решается на крайние меры, пытаясь их спасти. Какой радикальный шаг возвращает героев к жизни и почему эта история доведет до слез каждого современного украинца - смотрите в клипе “Янголи Плачуть” по ссылке:



“Глядя в экраны телефонов, а не в глаза родных людей мы пропускаем взросления детей и самые счастливые моменты реальности. Большинство моих знакомых не отпускают телефон из рук в течение всего дня - даже когда принимают ванну, ходят в SPA или к уборной. Я очень надеюсь, что этот клип заставит каждого посмотреть на себя со стороны и быть онлайн не в телефоне, а в своей жизни” - комментирует премьеру Цибульская.

Кстати, ранее победительница Холостяк 9 Даша Квиткова развлеклась в Риме без любимого. Девушка организовала веселую поездку девичьим составом.