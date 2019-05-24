Секреты домашних животных 2: звездные гости премьеры (фото)

Вчера, 23 мая в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера анимационной комедии "Секреты домашних животных 2". Первыми ленту увидели Сергей Лещенко, Елена Бурба, Полина Неня, Александр Петренко, Мурафа, Олеся Жураковская, Анна Добрыднева, Ирина Заря, Олег Панюта, Виктория Щелко, Алла Мартынюк, Яна Клочкова, Валерия Толочина и многие други.

Коротко о фильме:

Пес Макс уже успел многое пережить, хотя большую часть своей жизни он провёл в квартире между четырёх стен. Но предыдущее приключение, когда он пытался добраться до родного дома, очень закалило пса – теперь ему нечего боятся. Только разве что поход к врачу не вызывает никаких приятных эмоций. Да и другие звери, которые попали на приём, не вселяют оптимизм. Макс многое переживал, но такое будет впервые.

Секреты домашних животных 2: украинский трейлер

Звездные гости премьеры в Киеве

Дизайнер Елена Бурба

Блогер Мурафа

Певица Анна Добрыднева

Сергей Лещенко

Валерия Толочина

Актриса Алла Мартынюк

Модель Виктория Щелко

Пловчиха Яна Клочкова

Телеведущий Павел Шилко

Управляющий партнер сети кинотеатров "Оскар" Ирина Заря

Ведущий Олег Панюта

Актриса Олеся Жураковская

Напомним, ранее в Киеве состоялась премьера фантастичского фильма "Аладдин". Первыми ленту увидели звездные гости, среди которых: Елизавета Юрушева, Сергей Лещенко, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Виктория Батуи, Константин, группа [О], On i Ona, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка, Ирина Заря, Елена Бурба, Виктория Щелко и многие другие.

Также ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера эротической мелодрамы "Клубничка".