По секрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам

Спустя неделю после суперуспешного unplugged концерта Макса Барских в Tik Tok, который в общей сумме посмотрело более четверти миллиона человек, музыкант не останавливается на сюрпризах и приоткрывает тайну неоднозначных обращений к незнакомке в публикациях, которые появлялись на личных страницах артиста последние несколько дней.

Новым видео, которое Барских опубликовал сегодня на своей странице в Tik Tok, музыкант в присущей для себя манере 15-секундных спойлеров запускает челендж #посекрету, по итогам которого уже очень скоро поклонники артиста узнают дату релиза его следующего хита.

«По секрету» - такое название получил четвёртый сингл из будущего альбома «1990», который музыкант планирует выпустить в ближайшее время.