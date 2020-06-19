Секрет молодости раскрыт: 50-летняя Наоми Кэмпбелл рассказала, как ухаживает за кожей

Наоми Кемпбелл – культовая модель эпохи 90-х, которая до сих пор не перестает удивлять мир своей красотой. В конце мая этого года звезде исполнилось 50 лет, но на нее внешности это не сказалось ровно никаким образом. Все та же упругая кожа, здоровый цвет лица, восхитительная стройная фигура – кажется, она просто остановила время! И если с телом звезды все более или менее понятно: Наоми регулярно посещает занятия с любимым фитнес-тренером, а также правильно питается, то лицо вечно молодой красавицы вызывает неподдельный интерес со стороны поклонников. Особенно, если учесть, что знаменитость, по ее словам, не посещала пластического хирурга и не колола никаких инъекций.

Модель показала свою бьюти-рутину (видео: instagram.com/naomi)

Поэтому не удивительно, что известный глянцевый журнал Vogue решил раскрыть эту тайну. В ролике для портала Наоми продемонстрировала 10-минутную бьюти-рутину с использованием своих любимых продуктов по уходу за лицом. Первым делом легендарная модель наносит на кожу тоник. После этого она проходится по скулам, и подбородку специальным роллером с микроиглами – процедура позволяет максимизировать поглощение последующих продуктов: сывороток с гиалуроновой кислотой и витамином Е.

Наоми по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/naomi)

«Я заботилась о своей коже с детства, потому что моя мама всегда говорила мне, что мне нужно увлажнять, – делится Кемпбелл. – Мне нравится, чтобы кожа была блестящей и влажной».

Что касается макияжа, звезда использует профессиональную линию своей любимой визажистки Пэт Макграт, лицом которой она стала совсем недавно. По словам модели, сейчас она обходится минимумом любимых продуктов, часто используя лишь легкую пудру и хайлайтер. «Когда я была моложе, у меня было огромное множество косметики, я думала, что мне нужно это все, чтобы быть настоящей моделью, – рассуждает Кемпбелл. – Это засело у меня в голове. Я думала, что нужно покрыть каждый дюйм кожи».

К слову, брови Наоми предпочитает доверять только профессионалам. «Я очень плохо разбираюсь в бровях, – признается она, – Если вы ошибетесь, это может быть катастрофой».