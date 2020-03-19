Не сдерживаю слез: Вика из НеАнгелов решилась на личное признание и заговорила о сольной карьере

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха с детства была творческой личностью, поэтому не удивительно, что свою жизнь она связала со сценой. Ради карьеры певицы и любимого дела артистка пожертвовала даже семьей – в свое время отказалась от предложения любимого и ушла с головой в работу. Девушка поделилась откровениями и личными признаниями в интервью "Каравану историй" и рассказала о планах на сольную карьеру и высказалась о своей эмоциональности.

Родители Веки всячески поддерживали и поощряли ее стремление заниматься творчеством. А ее отец даже отправил анкету дочки на кастинг в группу "Виа Гра". В начале певческого пути девушке выпала возможность стать сольной певицей, причем такое предложение ей сделала Наталья Могилевская.

"Недавно, кстати, случайно встретила в лифте Наталью Могилевскую, и мы с ней вспоминали то время. Она призналась, что хотела тогда стать моим продюсером и видела во мне сольную исполнительницу", – поделилась подробностями она.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Вика не жалеет, что попала в коллектив, а не отправилась в сольное плавание в начале карьер. Сейчас она чувствует себя на сцене как ріба в воде и умеет легко взаимодействовать с публикой.

"Теперь я могу с уверенностью сказать, что способна спокойно удержать внимание зала одна, когда пою сольные композиции на наших концертах. Так публика видит, насколько мы со Славой разные — мы по­-разному чувствуем и преподносим музыку. В этом различии и заключается наша сила как группы", - считает певица.

Она не исключает, что может начать сольную карьеру, как это сделала ее коллега по дуэту Слава Каминская.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Моя детская мечта выступать сольно, никуда не исчезла. Сейчас, параллельно с НеАнгелами, Слава начала сольный проект, который, я надеюсь, будет очень успешным. И поэтому я совершенно не исключаю, что в какой­-то момент сольно буду выступать и я", - признается Виктория.

Певица очень эмоциональная и не привыкла прятать свои чувства как в жизни, так и на сцене. Поэтому она делится со зрителями всеми переживаниями - даже после расставания с любимым мужчиной Вика дала волю эмоциям перед поклонниками.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Я недавно смотрела фильм "Страсти Христовы", и хоть пересматриваю его не в первый раз, снова плакала навзрыд. Думала, может быть, со временем, раз я меняюсь, изменится и моя реакция, а этого не произошло. Когда мне обидно и больно, я не сдерживаю слез. После того как я рассталась с мужчиной, которого любила, я даже на сцене не стеснялась дать волю эмоциям, если в тот момент на меня нахлынули воспоминания о личном", - рассказала исполнительница.

Напомним, что Вика из НеАнгелов поделилась собственным оригинальным способом борьбы с коронавирусом.