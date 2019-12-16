Мы сделали это: обнаженная победительница Холостяк 9 заинтриговала признанием

Победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова вместе со своим любимым Никитой Добрыниным любят путешествовать - особенно в теплые края зимой. Недавно парочка слетала в Египет, где наслаждалась пляжным отдыхом и делилась в сети жаркими совместными снимками. Тогда же девушка призналась, что они хотят устроить себе более длительное путешествие куда-нибудь в тепло и попросила фолловеров посоветовать, куда же им отправиться.

Что ж, Даша и Никита приняли решение - а сообщить об этом она решила весьма оригинальным образом. На своей странице в Instagram Квиткова опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

Девушка сидит на полу у белой стены, подтянув колени к груди и скрестив ноги - таким образом все самое пикантное оказалось прикрыто. Одной рукой она касается лица, а также закрыла глаза и чувственно приоткрыла губы.

Посмотреть откровенное фото обнаженной Дарьи Квитковой можно здесь

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Мы сделали это. Наше утро началось с того, что мы стали оформлять билеты в следующее путешествие. Пару часов назад все получилось и скоро улетим на веееесь январь месяц. Вы, скорее всего, догадываетесь куда, потому что именно вы советовали нам этот отдых чаще всего", - поделилась возлюбленная Добрынина.

Поклонники Даши также долго себя упрашивать не заставили и поспешили оставить комментарии под ее новым снимком.

Поздравляю

Очень красивое фото

Гарного відпочинку, дуже цікаво кудиии))

Очень крута

Шикарная

Клааас!)

Искренне рада, очень круто

Ты нереально красивая

Молодці. Гарного відпочинку та незабутніх вражень

Хорошего отдыха

Очень красивая)

Благодаря тебе в ленте всегда красота. супер, красотка

Хорошего путешествия

Ти неймовірна

Вааау, роскошная

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото.