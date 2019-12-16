Мы сделали это: обнаженная победительница Холостяк 9 заинтриговала признанием

Девушка поделилась в сети своей радостью
Победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова вместе со своим любимым Никитой Добрыниным любят путешествовать - особенно в теплые края зимой. Недавно парочка слетала в Египет, где наслаждалась пляжным отдыхом и делилась в сети жаркими совместными снимками. Тогда же девушка призналась, что они хотят устроить себе более длительное путешествие куда-нибудь в тепло и попросила фолловеров посоветовать, куда же им отправиться.
Что ж, Даша и Никита приняли решение - а сообщить об этом она решила весьма оригинальным образом. На своей странице в Instagram Квиткова опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной.
Девушка сидит на полу у белой стены, подтянув колени к груди и скрестив ноги - таким образом все самое пикантное оказалось прикрыто. Одной рукой она касается лица, а также закрыла глаза и чувственно приоткрыла губы.
Посмотреть откровенное фото обнаженной Дарьи Квитковой можно здесь
Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
"Мы сделали это. Наше утро началось с того, что мы стали оформлять билеты в следующее путешествие. Пару часов назад все получилось и скоро улетим на веееесь январь месяц. Вы, скорее всего, догадываетесь куда, потому что именно вы советовали нам этот отдых чаще всего", - поделилась возлюбленная Добрынина.
Поклонники Даши также долго себя упрашивать не заставили и поспешили оставить комментарии под ее новым снимком.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Напомним, Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото.