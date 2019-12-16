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Мы сделали это: обнаженная победительница Холостяк 9 заинтриговала признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.12.2019 - 17:31
Мы сделали это: обнаженная победительница Холостяк 9 заинтриговала признанием
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка поделилась в сети своей радостью

Победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова вместе со своим любимым Никитой Добрыниным любят путешествовать - особенно в теплые края зимой. Недавно парочка слетала в Египет, где наслаждалась пляжным отдыхом и делилась в сети жаркими совместными снимками. Тогда же девушка призналась, что они хотят устроить себе более длительное путешествие куда-нибудь в тепло и попросила фолловеров посоветовать, куда же им отправиться.

Что ж, Даша и Никита приняли решение - а сообщить об этом она решила весьма оригинальным образом. На своей странице в Instagram Квиткова опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

Девушка сидит на полу у белой стены, подтянув колени к груди и скрестив ноги - таким образом все самое пикантное оказалось прикрыто. Одной рукой она касается лица, а также закрыла глаза и чувственно приоткрыла губы.

Посмотреть откровенное фото обнаженной Дарьи Квитковой можно здесь

Мы сделали это: обнаженная победительница Холостяк 9 заинтриговала признанием

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Мы сделали это. Наше утро началось с того, что мы стали оформлять билеты в следующее путешествие. Пару часов назад все получилось и скоро улетим на веееесь январь месяц. Вы, скорее всего, догадываетесь куда, потому что именно вы советовали нам этот отдых чаще всего", - поделилась возлюбленная Добрынина.

Поклонники Даши также долго себя упрашивать не заставили и поспешили оставить комментарии под ее новым снимком.

  • Поздравляю
  • Очень красивое фото
  • Гарного відпочинку, дуже цікаво кудиии))
  • Очень крута
  • Шикарная
  • Клааас!)
  • Искренне рада, очень круто
  • Ты нереально красивая
  • Молодці. Гарного відпочинку та незабутніх вражень
  • Хорошего отдыха
  • Очень красивая)
  • Благодаря тебе в ленте всегда красота. супер, красотка
  • Хорошего путешествия
  • Ти неймовірна
  • Вааау, роскошная

Мы сделали это: обнаженная победительница Холостяк 9 заинтриговала признанием

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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