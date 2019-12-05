Я сделал ошибку: Джастин Тимберлейк публично прокомментировал слухи об измене и извинился перед женой

Джастин Тимберлейк, идеальный семьянин, как известно, недавно попал в скандал. Напомним, в конце ноября в сеть попало видео, где певец и актер отдыхает в компании своей коллеги по съемкам Алиши Вейнрайт. В коротком ролике видно, что девушка кладет ему руку на колени, а он в ответ ее нежно касается. Впрочем, на балконе, помимо них, присутствует много других людей. Это дало повод утверждать, что между Джастином и Алишей ничего не было, и все это – последствия алкогольного опьянения.

Скриншот из скандального видео (фото: instagram.com/somelikeithaute__)

Джессика и Джастин женаты уже 7 лет (фото: instagram.com/jessicabiel)

Инсайдер, который якобы был свидетелем на данном мероприятии, утверждает, что "ничего особенного на балконе не происходило", что Джастин и Алиша заняты в новом проекте, и это их сблизило как друзей, но не более. Также он добавил, что Джастин весьма дорожит своей семьей, понимает, как ему повезло с Джессикой, и попытается загладить свою вину.

Певец публично извинился перед семьей и женой (фото: instagram.com/jessicabiel)

Джессика Бил не стала комментировать ситуацию. Но, как писало издание E!News, такое поведение мужа весьма ее смутило и поставило в неудобное положение. Впрочем, как любую жену. Сам Тимберлейк также не спешил расставить все точки над и. И вот наконец, артист решил обратиться с официальным заявлением в своем микроблоге.

Все привыкли видеть полную гармонию в паре (фото: instagram.com/jessicabiel)

"Я стараюсь держаться подальше от сплетен. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сделал ошибку, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я нацелен на то, чтобы быть лучшим мужем и отцом, насколько это возможно", – написал Джастин на своей странице в Instagram.