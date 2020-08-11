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Сдаваться не намерена: Анджелина Джоли применила новую тактику, чтобы получить опеку над детьми

Вторник 11 августа 2020 19:38
Сдаваться не намерена: Анджелина Джоли применила новую тактику, чтобы получить опеку над детьми
Анджелина Джоли (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Звезда сделала новый ход

Только недавно мир облетела новость, что в экс-паре Анджелины Джоли и Брэда Питта наконец произошло перемирие. Якобы бывшие возлюбленные решили все вопросы мирным путем и договорились об опеке над детьми. Но, оказывается, все не так просто. Актриса решила сделать ход конем, устранив частного судью Джона Удеркирка, который занимался вопросом опеки над детьми пары. По сообщениям западной прессы, она уже подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Сдаваться не намерена: Анджелина Джоли применила новую тактику, чтобы получить опеку над детьми

Экс-супруги никак не договорятся (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

Сама актриса продлевала контракт с ним, но теперь заметила неладное. Причиной ее требований стало наличие деловых отношений Удеркирка с одним из адвокатов Брэда Питта. Об этом юристы своевременно не предупредили всех участников процесса. В ходатайстве актрисы говорится, что адвокат актера якобы действовал в финансовых интересах данного судьи. Поскольку судебный процесс проходит в закрытом режиме, всех деталей разбирательства пресса не знает. Поэтому в деле все время появляются новые слухи.

Сдаваться не намерена: Анджелина Джоли применила новую тактику, чтобы получить опеку над детьми

Анджелина не намерена сдаваться (фото: instagram.com/bazaaruk)

Напомним, брак был расторгнут в 2019-м году, но бывшие возлюбленные и супруги так и не смогли прийти к какому-либо мирному согласию по поводу опеки над детьми и разделу имущества.

Ранее мы писали, что Анджелина стала часто появляться на людях в эффектных нарядах. Так, она периодически устраивает шопинг со всеми детьми по очереди. Даже в супермаркет звезда старается надеть что-то необычное и стильное. Ее образы уже стали главным предметом обсуждения многочисленных модных порталов.

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