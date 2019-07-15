"Сдался бы с поличным": MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети

MARUV (Аня Корсун), как обычно, эпатирует! Ни одно выступление украинской исполнительницы не обходится без пикантной изюминки. А также – без череды вызывающих и очень откровенных нарядов. Не стало исключением и недавнее выступление певицы в Одессе, откуда она поспешила показать несколько экстравагантных фото.

Так, на своей instagram-страничке MARUV показала парочку снимков с выступления. На фото скандальная исполнительница позирует вместе со своим герлз-бендом. При этом все девушки позируют в похожих сценических костюмах. Безусловно, откровенных!

На самой Корсун – соблазнительное боди синего цвета, украшенное анималистичным принтом. Кстати, принт анималье – тренд 2019 года! Образ певица дополняют высокие ботфорты на экстремально высоких шпильках и платформе. Еще одна изюминка образа – полицейская фуражка. Макияж сделан на черные глаза!

MARUV со своими танцовщицами (фото: instagram.com/maruvofficial)

На следующем снимке видим уже хорошо знакомые костюмы. А именно – кислотно салатовые боди, колготки в сеточку и лаковые ботинки на платформе. Как всегда, очень экстравагантно!

Фото: instagram.com/maruvofficial

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от этих снимков и поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

"Такой полиции я бы сдался с поличным"

"И жёлтые красиво. Женщина должна быть разной!!!"

"Марув, как всегда, великолепна и ослепительна со своими обвораживающими нарядами"

"Хороши, чертовки"

"Образы просто пушка"

"А полисменки вообще отпад! Вне конкуренции"

"Тигрицы"

"Две из множества инкарнаций Богини"

"Ниндзя, сама дерзость"

"Кем только не были эти девушки, любые ваши желания, любим и ценим вас и ваш талант любыми, браво девчонки!!"

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV поразила формами в бикини. Певица решила немного отдохнуть на курорте перед чередой выступлений. При этом Корсун показала роскошную фигуру в блестящем бикини. А вот ее поклонники посоветовали своей любимице больше не худеть!