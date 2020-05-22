Есть только у считанных счастливчиков: Наталья Водянова похвасталась раритетным подарком от Антуана Арно

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда отдала подарок на благотворительность

Наталья Водянова, которая недавно рассказала о том, как она проводила карантин за городом с детьми и мужем, поделилась еще одной интересной подробностью. В своем микроблоге она показала раритетный подарок, который ей сделал на день рождения любимый мужчина – Анутан Арно.

Наталья с кроссовками (фото: instagram.com/natasupernova)

«Нет лучше эмодзи для этого моего поста! МОИ ДОРОГИЕ! Очень дорогие! И уникальные! У меня для всех вас просто невероятная новость. Прямо сейчас @Elbi разыгрывает возможность выиграть пару Dior Air Jordan 1 Highs – самых желанных из недоступных в мире кроссовок! Коллаборация @Air Jordan и @Dior. Ковид поставил на паузу их выпуск, такие есть только у считанных счастливчиков из числа Kylie, DJ Khaled, Travis Scott. Антуан подарил мне пару этих кроссовок на мой День Рождения, но не носить мне их, я решила разыграть их среди своих подписчиков. Пожертвовав всего $5 можно поучаствовать в розыгрыше этой пары, на которые запросы на главном кроссовочном маркетплейсе мира StockX начинается от $80,000. Джорданы, которые оказались легендарными еще до выхода, попали в лучшие мемы этого года, потому что стали символом надежд и ожиданий от 2020. Лучший подарок для себя любимой или своих детей (размер пары 41). Все сборы пойдут в пользу Фонда "Обнаженные сердца". Линк в профиле», – написала Водянова под роликом, где показала сам подарок. В видео Наталья пошутила, что они будут как раз в пору Лукасу.

Наталья вернулась в Париж (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно Наталья дала интервью Vogue Russia, где рассказала о бизнесе, семье и детях. Так, она призналась, что за время карантина она увлеклась семейными онлайн-играми. Также вновь коснулись темы, на каком языке говорит семья. «У нас полная шизофрения. Я говорю по-русски со всеми детьми и по-английски с Антуаном. Антуан с маленькими говорит по-французски, с большими и со мной – по-английски. Ну и большие между собой по-английски, а с маленькими – на французском. Я по-английски говорю только с Лукасом и с Антуаном, с остальными по-русски…».

Также Водянова пожаловалась, что ей не удается приучить детей к родному для Натальи языку надолго. «Со всеми детьми та же история… До трех с половиной все прекрасно говорят по-русски. А потом начинается возраст осознанности…».

Модель удивила фанатов (фото: instagram.com/natasupernova)

Рассказала модель и о кулинарных экспериментах. «Мы делали с Лукасом очень вкусные бургеры с рыбой. Я научилась готовить суши… За 2 месяца мы много чего делали интересного. По-моему, до всего руки дошли: ризотто, паста…», – поделилась супермодель. Также Наталья призналась, что обожает борщ и сельдь под шубой. Но, к сожалению, страсть к таким блюдам никто в семье не разделяет. Так что Водянова давно не готовила их.

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Автор: Мила Иванова