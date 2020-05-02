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Такие счастливые! Осадчая и Горбунов поделились "секретом" стройности и своим кулинарным шедевром

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2020 - 12:05
Такие счастливые! Осадчая и Горбунов поделились "секретом" стройности и своим кулинарным шедевром
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущие рассекретили необычную примету

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уединились во время карантина в загородном частном доме. Свободное время позволило паре больше общаться с сыном Иваном, освоить что-то новое, а также развить кулинарные таланты. Так, супруги уже успели приготовить ароматные булочки к Пасхе, а теперь же они принялись осваивать итальянскую кухню.

Ведущие решили приготовить домашнюю пиццу, а потом вечером с аппетитом продегустировали ее. Они сделали селфи прямо на кухне, держа в руках кусочек ароматного итальянского традиционного блюда. Супруги верят в приметы и поделились одной из них, желая проверить, правда ли это.

"Кажуть, що першого травня від піци, що зроблена власноруч не товстієш. Перевіримо?" - написала Катя.

Такие счастливые! Осадчая и Горбунов поделились &quot;секретом&quot; стройности и своим кулинарным шедевром

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, Катя выглядит по-домашнему уютно. На ней – полосатая удобная кофта и штаны, она позирует без макияжа, собрав волосы сзади.

Такие счастливые! Осадчая и Горбунов поделились &quot;секретом&quot; стройности и своим кулинарным шедевром

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пары оценили не только их кулинарный шедевр, приготовленный собственноручно, но и настроение, которым ведущие поделились с подписчиками.

  • Такие классные и счастливые!
  • Які ви схожі... Кохання вам!
  • Катя, тебе можно! Выглядишь прекрасно!
  • Вы классные!
  • Такі молодці, класнючі
  • Красива, інтелегентна пара. Нехай завжди Вам двом буде добре
  • Клас! Молодці!
  • Дуже класні! Смачного вам! Аж пахне з екрану телефону!
  • Такие счастливые!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала свой яркий весенний образ и покорила всплеском красок.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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