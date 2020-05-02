Такие счастливые! Осадчая и Горбунов поделились "секретом" стройности и своим кулинарным шедевром

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущие рассекретили необычную примету

Катя Осадчая и Юрий Горбунов уединились во время карантина в загородном частном доме. Свободное время позволило паре больше общаться с сыном Иваном, освоить что-то новое, а также развить кулинарные таланты. Так, супруги уже успели приготовить ароматные булочки к Пасхе, а теперь же они принялись осваивать итальянскую кухню.

Ведущие решили приготовить домашнюю пиццу, а потом вечером с аппетитом продегустировали ее. Они сделали селфи прямо на кухне, держа в руках кусочек ароматного итальянского традиционного блюда. Супруги верят в приметы и поделились одной из них, желая проверить, правда ли это.

"Кажуть, що першого травня від піци, що зроблена власноруч не товстієш. Перевіримо?" - написала Катя.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, Катя выглядит по-домашнему уютно. На ней – полосатая удобная кофта и штаны, она позирует без макияжа, собрав волосы сзади.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пары оценили не только их кулинарный шедевр, приготовленный собственноручно, но и настроение, которым ведущие поделились с подписчиками.

Такие классные и счастливые!

Які ви схожі... Кохання вам!

Катя, тебе можно! Выглядишь прекрасно!

Вы классные!

Такі молодці, класнючі

Красива, інтелегентна пара. Нехай завжди Вам двом буде добре

Клас! Молодці!

Дуже класні! Смачного вам! Аж пахне з екрану телефону!

Такие счастливые!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала свой яркий весенний образ и покорила всплеском красок.