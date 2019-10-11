"Счастливые обладатели друг друга": Осадчая и Горбунов умилили романтичным селфи

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых крепких и романтичных пар украинского шоу-бизнеса. Их служебный роман перерос в серьезные отношения, а свидетельством любви стал общий сыночек Иван. Пара проводит время вместе не только дома, но часто и на работе, а также появляется на светских туссовках. Например, ведущие побывали на вечеринке по случаю празднования 20-летия журнала Cosmopolitan и позировали перед объективами светских репортеров. Также Юрий опубликовал счастливое селфи с женой на страничке в instagram.

Шоумен и его возлюбленная улыбаются в камеру. Прямые волосы Кати аккуратно уложены, а легкую сетку-вуаль поддерживает трендовый аксессуар – заколка со стразами. Юрий ограничился классическим костюмом и бабочкой.

"Без слов", - оставил подпись ведущий, добавив сердце-смайл.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях подписчики Юрия решили одарить пару комплиментами.

Горбуновичи-Горбунови

Счастливые обладатели друг друга

Моя любимая пара

Какие же вы гармоничные и влюбленные

Красавчик

Скриншот комментариев

На своей странице Катя также опубликовала пару кадров с вечеринки. На одном из них она кормит тортом фитнес-тренера Аниту Луценко. На ведущей – топ, расшитый кристаллами от украинского бренда Elvira Gasanova, пиджак, украшенный стразами и черные брюки.

Фото: Катя Осадчая и Анита Луценко (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Як з Аніта Луценко на ніч торт їли", - оставила она забаную подпись под снимком.

Напомним, Юрий Горбунов впечатлил поклонников эффектной асаной во время занятий йогой.