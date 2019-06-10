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Счастливы вместе: Холостяк 9 умилил сеть нежным фото с любимой


Поклонники пары безумно рады их счастью

После завершения 9 сезона популярного ТВ-шоу "Холостяк" главный герой проекта Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова все еще вместе - более того, недавно мужчина рассказал, что они уже живут вместе. На своей странице в Instagram он поделился нежным снимком с любимой, который вызвал волну умиления у поклонников.

На фото Никита и Даша идут по улице в обнимку, при этом девушка счастливо смеется. Пара одета в простую повседневную одежду - Квиткова в короткое белое платье и кроссовки, а Добрынин в джинсы и футболку.

"Хочу всегда с тобой вот так гулять в обнимку и щуриться от солнца. А больше мне ничего и не нужно", - трогательно подписал публикацию девятый Холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Подписчики радиоведущего оставили множество умиленных комментариев, радуясь, что он нашел свою любовь и желая паре всего самого лучшего.

  • "Счастливы вместе!!!"
  • "Вы молодцы, счастья вам"
  • "Ви ідеальна пара"
  • "Как же прекрасно любить"
  • "Пара года! Я вас обожаю"
  • "Наконец то Никита нашел свое счастье"
  • "Виглядаєте гармонійно"
  • "Какие же вы красивые счастья вам, ребята"
  • "Никита, рядом с Дашей Вы счастливы, и это видно не смотря на злые языки"
  • "У вас усмішки однакові"
  • "Это так мило....счастья вам)"
  • "Ви справжнi,закоханi, милi.Такими залишайтеся завжди"
  • "Отлично смотритесь)"

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, Даше 20 лет, и она стилист по волосам из Киева.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее девятый Холостяк Никита Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу.

А еще мы писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.

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