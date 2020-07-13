Счастливы вместе: Эшли Грэм умилила трогательными видео с подросшим сыном и мужем

Молодая мама Эшли Грэм – настоящий кладезь знаний про уход за малышом, и она не перестает делиться опытом. 32-летняя модель на протяжении беременности, а затем и после родов «докладывала» ситуацию со своим ребенком. Она демонстрировала, как изменилось ее тело, как ей удалось вернуться в форму, как она кормит сына грудью в общественных местах и там же меняет ему подгузники. Сейчас малыш уже подрос, и маме стало немного легче. Британская звезда радостно сообщила в своих сториз, что Айзеку Менелику Джованни на днях исполняется полгода. А также что он уже спит сам, что настоящий подарок для мамы.

Эшли Грэм с мужем и сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли запостила несколько трогательных видео, на которых присутствует ее муж Джастин Эрвин, а также малыш. Отец разговаривает с сыном на итальянском языке, что особенно тронуло поклонников пары. Счастливые родители играют с малышом и купают его в бассейне. Также Грэм вновь продемонстрировала, как кормит ребенка грудью. «Мой Айзек Менелик», – коротко написала девушка. Сеть в ответ просто взорвалась приятными словами. Многие фанаты отметили, как вырос ребенок. Другие – что он очень похож на папу. Что ж, и то, и другое чистая правда. Не обошлось и без комплиментов идеальной мамочке Эшли Грэм, а также поздравлений молодым родителям.

Сын пары заметно подрос (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, Эшли родила своего первенца 18 января 2019-го года, но сообщила всем радостную новость только спустя несколько недель. Позже они с мужем записали подкаст, где рассказали все подробности родов. Модель рожала дома, в компании своего мужа. Этот опыт она называет она самым прекрасным в мире. Джастин признался, что очень переживал и не знал, чем помочь любимой супруге.