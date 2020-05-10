Счастливая Лилия Ребрик поделилась действенным лайфхаком для мам и очаровала семейными фото

Лилия Ребрик – счастливая мама двух очаровательных дочек: Дианы и Полины. Недавно младшая девочка отпраздновала свой второй день рождения. Родители устроили малышке незабываемый красочный праздник. Теперь же пришел черед поздравить и саму теледиву, ведь 10 мая в Украине отмечают День матери.

В честь праздника Лилия опубликовала подборку снимков. На первом она позирует в свитере нежно-розового цвета и джинсах с охапкой белых роз. Также среди кадров есть фото с дочками Полиной и Дианой и с родителями.

"Чи ідеальна я мама?.... ТАК! Я скажу більше: я перекона, що кожна мама ідеальна! І це зовсім не значить, що діти в такої мами завжди спокійні, слухняні, ніколи не вередують, коротше кажучі, такі, що хоч бери і на обкладинку журналу друкуй! Ні, це не так!" - заверила теледива.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Так Лилия обратила внимание поклонников на фото с дочкой Полиной. Девочка плаче, пока мама невозмутимо поправляет ей волосы. Ведущая рассказала историю создания снимка.

"Це в молодшої доньки ідеальної мами істерика просто під час фотосесії! Можете собі уявити, які "бурхливі" емоції у мене всередині?! (Хоча зовні я зберігаю непохитність, так вміє лише ідеальна мама). Бо що я зроблю за хвилину?" - задала риторический вопрос ведущая.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Она поделилась собственной действенной схемой, как быстро успокоить ребенка и рассказала, что значит для нее быть идеальной мамой.

"Легше за все - просто вибухнути емоціями. О, ні! Це не про мене. Я не вибухну від емоцій! Я просто переключу увагу своєї дитини( "ой дивись: песик біжить, пташка летить, мурашка повзе, що завгодно..."), бо знаю точно, що це - найкращий спосіб заспокоїти мою дворічну Полю! Це маленька, але дуже дієва дрібничка у нашому всесвіті спілкування з донечками, але ця дрібничка- про те, як важливо знаходити підхід до своєї дитини. Адже Ідеальність мами - це відчувати свою дитину зсередини, з самої душі, приймати її будь-якою і любити її завжди і попри все. І неважливо - доросла вона чи зовсім маленька. Бо для наших мам - ми завжди діти", - поразмышляла она.

Фото: Лилия Ребрик с дочками и родителми (instagram.com/liliia.rebrik)

Также Лилия не упустила возможности поздравить свою маму и призвала подписчиков сделать то же самое. "Ці квіти - для тебе, Мамо. Обійміть сьогодні своїх мам! Скажіть їм зайвий раз, як любите їх! Адже всі мами - ідеальні! Зі святом!" - обратилась она.

Ранее Лилия Ребрик покорила весенним фотосетом в солнечном легком платье.